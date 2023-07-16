Израиль начал использовать искусственный интеллект для планирования авиаударов: как это работает

Армия обороны Израиля применяет систему искусственного интеллекта для более быстрого выбора целей при ударах с воздуха. Военные ЦАХАЛа заверяют, что результаты работы ИИ контролируют люди-операторы и именно они, а не машина, утверждают каждую отдельную цель для атаки.

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Об этом написало агентство Bloomberg. В статье сказано, что системы искусственного интеллекта Израиль внедряет в свои военные операции "незаметно".

Официальные лица говорят, что ИИ обрабатывает огромный массив данных, после чего генерирует рекомендации о целях для воздушных атак.

Другая модель ИИ под названием Fire Factory использует данные о целях, одобренных военными, для решения в том числе логистических проблем. Fire Factory занимается расчетом нагрузки боеприпасов, определением приоритетов и даже предлагает график действий.

Окончательные решения и в первой, и во второй системе ИИ принимают люди.

Журналисты отметили, что подробности использования искусственного интеллекта армией остаются в значительной степени засекреченными, однако заявления израильских военных чиновников свидетельствуют, что ЦАХАЛ уже применял эти системы в боевых условиях.

"То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты, с еще несколькими минутами для проверки человеком", – сказал во время выступления в штаб-квартире ЦАХАЛа в Тель-Авиве полковник Ури, который возглавляет армейское подразделение цифровой трансформации. "С таким же количеством людей мы делаем гораздо больше", – отметил он.

В агентстве указали, что у подобного применения ИИ есть как сторонники, так и критики. Сторонники уверены, что передовые алгоритмы могут превзойти человеческие возможности и могут помочь военным минимизировать потери, в том числе и среди гражданских.

Критики опасаются, что быстрое внедрение искусственного интеллекта опережает исследования его внутренней работы. Иногда даже экспертам трудно понять, как именно алгоритм ИИ пришел к своему выводу.

"Если в расчетах ИИ есть ошибка и если ИИ необъясним, то кого мы будем винить в этой ошибке?" – спросил Таль Мимран, преподаватель международного права в Еврейском университете в Иерусалиме и бывший юрисконсульт армии.

Кроме того, противники не исключают, что разработка полуавтономных систем в итоге может привести к тому, что кто-то разработает полностью автоматизированную машину для убийств, где люди вообще будут отстранены от принятия решений.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее израильский посол в Украине Михаэль Бродский заявил, что Иерусалим не будет поставлять ВСУ разработанную совместно с США систему противоракетной обороны "Железный купол". Власти Израиля обосновывают это опасениями, что техника может попасть в руки Ирана.

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также объяснял, почему не согласится на передачу "Железного купола" и по какой причине удерживается от военной поддержки Украины.

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