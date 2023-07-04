Израиль в рамках антитеррористической операции нанес самый большой за 20 лет удар по палестинскому городу Дженин. Фото и видео

В понедельник, 3 июля, Израиль начал масштабную военную операцию. Был нанесен самый большой с 2002 года удар по палестинскому городу Дженин.

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Израильская армия применила ракеты, а также вертолеты и беспилотники. К операции было привлечено около 150 броневиков, около тысячи солдат элитного спецподразделения и армии, разведки, полиции и пограничной службы. Об этом пишет Al Jazeera (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы не будем стоять без дела, пока террористы будут продолжать наносить ущерб мирным жителям, используя лагерь Дженин как тайник", – заявили в Армии обороны Израиля, добавив, что лагерь был "оплотом террористов".

Вечером 3 июля стало известно, что Армия обороны Израиля переходит во вторую фазу операции, во время которой Дженин ввели военную технику. Одной из целей этого этапа является нейтрализация вооруженных террористов.

Из района, где проводят операцию, эвакуировали гражданских.

"ВВС ЦАХАЛ атаковали объекты в Дженине. В город входят большие армейские подкрепления. Операция не закончена", – стало известно позже.

По предварительным данным, в результате боевых действий погибли по меньшей мере 9 человек, 80 были ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль вечером 13 мая завершил пятидневную операцию "Щит и стрела". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что антитеррористические меры были успешными и воинам удалось ликвидировать всю верхушку Исламского джихада в Газе.

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