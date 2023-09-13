Израильские истребители нанесли удар по объектам ПВО Сирии. Фото и видео

Израильские истребители вечером 13 сентября нанесли удар по базе Сирийской арабской армии. Военная база расположена вблизи от портового города Тартус, что привело к волнениям среди местного населения.

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Об этом сообщило агентство Ateo Breaking. В результате атаки были убиты двое сирийских военных и шестеро получили ранения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Интересно, что этот удар нанесен боевыми пилотами в светлое время суток, хотя традиционно их проводят ночью. При этом сирийской стороне удалось перехватить несколько ракет, выпущенных с истребителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Израиля Нетаньяху заявил о строительстве забора на границе с Иорданией. Его построят для того, чтобы остановить контрабанду оружия из Ирана.

В ближайшие месяцы Израиль проведет совместные военные учения с американской армией. Они будут сосредоточены на противоракетной обороне и скоординированном ударе на Иран.

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