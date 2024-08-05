Израиль ликвидировал главаря военного крыла ХАМАС Абеда аль-Зериеи: он занимал должность министра экономики

Силы обороны Израиля подтвердили ликвидацию высокопоставленного чиновника ХАМАС Абеда аль-Зериеи. Он занимал позицию оперативника производственного департамента военного крыла ХАМАС и был министром экономики в секторе Газа.

Видео дня

Об этом сообщает The Jerusalem Post. Уточняется, что Аль-Зере был ликвидирован в воскресенье.

Он отвечал за важные аспекты функционирования террористической организации, включая контроль над гуманитарной помощью и управление подчиняющимися ХАМАС рынками.

Кроме того, Зерее был вовлечен в распределение горючего, газа и ресурсов, необходимых для деятельности радикального движения.

Напомним, в субботу, 3 августа, Израиль нанес авиаудару по автомобилю на оккупированном западном берегу реки Иордан. В результате атаки погиб командир ХАМАС и еще четыре человека.

Отметим, что эксперт-международник Александр Краев считает, что после последних событий на Ближнем Востоке, а именно после ликвидации политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели, следует ожидать эскалацию конфликта в регионе. Однако великая война вряд ли начнется, потому что она не выгодна никому.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в секторе Газа и главным врагом Израиля.

– Вечером во вторник, 30 июля, ЦАХАЛ нанес точечный удар по столице Ливану Бейруту. В результате были ликвидированы один из лидеров "Хезболлы", ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан. По предварительным данным, речь идет о Хаджи Мохсане.

– Также в Армии обороны Израиля подтвердили ликвидацию еще одного командира ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра. По информации ЦАХАЛ, он был уничтожен во время ракетного удара Израиля по Бейруту 30 июля.

– А вечером 1 августа "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю с территории Ливана. Под массированным обстрелом находилась северная часть страны.