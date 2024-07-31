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Лидер ХАМАС Исмаил Хания ликвидирован в Тегеране: его называли главным врагом Израиля
В столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Хания. Он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в Секторе Газы и главным врагом Израиля.
О гибели Хания сообщило Mehr News Agency. Отмечается, что на его резиденцию было совершено нападение. Погиб также один из охранников лидера боевиков.
В ХАМАСе и Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подтвердили эту информацию. В КСИР, в частности, отметили, что Хания и его охранник погибли "мученической смертью".
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