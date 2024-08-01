'Хезболла' атаковала Израиль с территории Ливана: осуществлен массированный пуск реактивных снарядов. Видео

Вечером 1 августа "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю с территории Ливана. Под массированным обстрелом находится северная часть страны.

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Об этом сообщило издание The Times of Israel. В сети также появилось видео работы "Железного купола".

В нескольких населенных пунктах Западной Галилеи звучат сирены, извещающие о приближении ракет.

"Потенциально это может стать первой атакой "Хезболлы" более чем за 48 часов с момента убийства главного военного командира террористической группировки в результате израильского авиаудара в Бейруте", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, "Хезболла" выпустила с территории Ливана более 25 ракет.

Также есть сообщения о многочисленных перехватах ракет израильской системой противовоздушной обороны. На кадрах видео, обнародованном в сети, видно, как работает "Железный купол".

Как сообщал OBOZ.UA:

30 июля, ЦАХАЛ нанес точечный удар по ливанскому Бейруту. В результате были ликвидированы один из лидеров "Хезболлы" Хаджи Мохсана, ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан.

Этот удар стал ответом Израиля на ракетный обстрел ливанской группировки "Хезболла" 27 июля. Боевики ударили по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где проживает религиозное сообщество друзей. Жертвами атаки стали 12 детей, еще более 30 человек получили ранения.