Израиль нанес удар мести по Ливану: сообщают о ликвидации одного из лидеров 'Хезболлы'. Видео

Вечером вторника, 30 июля, ЦАХАЛ нанес точечный удар по Бейруту. В результате был ликвидирован один из лидеров "Хезболлы", ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан.

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По предварительным данным, речь идет о Хаджи Мохсан. Об этом сообщает АВС.

Отмечается, что было атаковано здание Совета Шуры "Хезболлы".

"Армия обороны Израиля нанесла удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе, и уничтожила множество израильских мирных жителей", – говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Стоит отметить, 27 июля, ливанская группировка "Хезболла" осуществила ракетный обстрел территории Израиля. Боевики ударили по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где проживает религиозное сообщество друзей. Жертвами атаки стали 12 детей, еще более 30 человек получили ранения.

Тысячи людей собрались в Мадждаль-Шамсе на похоронах детей, погибших в результате ракетных обстрелов террористической организации "Хезболла". Следует отметить, что появление министров спровоцировало скандал во время церемонии. Люди заявили, что представителям правительства должно стыдно присутствовать на похоронах после девяти месяцев атак со стороны террористической группировки, базирующейся в Ливане.

Ночью 28 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационные удары по ряду объектов военизированной террористической организации "Хезболла". Под атакой оказалось расположение боевиков как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана.

В результате были уничтожены хранилища оружия и инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, военное руководство Израиля хотело бы пойти на прекращение огня из ХАМАС в секторе Газа, если ЦАХАЛ начнет операцию против "Хезболлы" в Ливане. Израильтяне также пришли к выводу, что перемирие было бы самым быстрым способом освободить заложников.

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