В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира 'Хезболлы'

В Армии обороны Израиля подтвердили ликвидацию одного из командиров ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра. По информации ЦАХАЛ, он был уничтожен в ходе ракетного удара Израиля по столице Ливана Бейруту 30 июля.

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То, что многолетний военный советник главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы находился в разрушенном израильской ракетой здании, подтвердили и в самой группировке. В Израиле же утверждают, что Шукр ответственен за ракетный удар "Хезболлы" по Голанским высотам 27 июля, вследствие чего были убиты дети.

Утром 31 июля ресурсы "Хезболлы" обнародовали официальное заявление лидеров группировки, в котором те подтвердили, что в здании в Бейруте, по которому армия Израиля нанесла удар вечером 30 июля, находился "великий лидер джихада, брат Фуад Шукр".

"Как стало известно, сионистский враг вчера, во вторник, 30 июля 2024 года, атаковал южный пригород Бейрута, нацелившись на жилое здание в одном из его районов, что привело к гибели нескольких гражданских лиц, ранениям других и значительному разрушению нескольких этажей здания. Находился в здании тогда великий лидер джихада, брат господин Фуад Шукр (Хадж Мухсен). С тех пор как произошел этот инцидент, команды гражданской обороны активно работают над разбором завалов", – отмечено в заявлении.

О дальнейшей судьбе Шукра в "Хезболле" пока ничего не сообщают.

А вот в ЦАХАЛ уверены: один из главарей "Хезболлы" атаку не пережил.

"В результате целенаправленной и основанной на разведданных операции "истребители" ВВС Израиля ликвидировали самого старшего военного командира террористической организации "Хезболла" и руководителя её стратегического подразделения Фуада Шукра по прозвищу Саид Мохсен в районе Бейрута", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Сообщение о гибели Шукра также распространил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на "ливанский источник в органах безопасности". А вот "высокопоставленный источник" российских госпропагандистских СМИ в самой "Хезболле" якобы накануне вечером уверял, что "израильские удары преследовали целью убийство командира Фуада Шукера. Попытка убийства провалилась".

Фуада Шукра арабские СМИ (и не только) называли вторым человеком в "Хезболле". Занимая пост главного военного советника главаря этой группировки Насруллы, он являлся его "правой рукой" и считался самым высокопоставленным военным лидером "Хезболлы". Шукр возглавлял стратегический отдел группировки.

К "Хезболле" Шукр присоединился в далеком 1985 году и с тех пор занимал ряд руководящих должностей с организации. В частности, он входил в "Совет джихада" – наивысшего воинского форума "Хезболлы".

Также Фуада Шукра считают организатором подрыва в 1983 году казарм морской пехоты США в Бейруте: тогда погиб 241 американский военнослужащий, еще 128 получили ранения. В США после этого назначили награду в размере 5 млн долларов за информацию об этом террористе.

По данным израильской разведки, именно Шукр ответственен за недавний удар по Голанским высотам, вследствие чего погибли дети. Также он сыграл важную роль в планировании и руководстве атаками "Хезболлы" на Израиль после начала войны последнего с ХАМАС в октябре 2023 года.

Напомним, утром этого же дня стало известно, что лидер ХАМАС Исмаил Хания ликвидирован в Тегеране.

Незадолго до гибели Хания встречался с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и новоизбранным главой государства Масудом Пезешкианом. На ночлег остался в одной из резиденций, где его и настигла смерть.

В официальном заявлении Тегерана подтвердили факт смерти лидера ХАМАС и пообещали провести расследование, не упомянув о причастности Израиля.

А вот в ХАМАС и Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в нападении прямо обвинили Израиль. В КСИР, в частности, отметили, что Хания и его охранник погибли "мученической смертью".