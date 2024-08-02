'Большая война на Ближнем Востоке невыгодна никому': эксперт оценил вероятность атаки Ирана на Израиль после ликвидации предводителя ХАМАС Хании

После последних событий на Ближнем Востоке, а именно после ликвидации политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели, следует ожидать эскалацию конфликта в регионе. Однако большая война вряд ли начнется, потому что она невыгодна никому.

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Такое мнение высказал международный эксперт Александр Краев в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

По его словам, Иран может пойти на эскалацию, но будет делать это не своими руками, а с помощью Хамаса. Но сам Иран не пойдет на прямые военные действия

"Военная эскалация точно будет, просто здесь надо понимать, что Иран, вероятнее всего, не пойдет на прямые военные действия. То есть, во-первых, у него нет того потенциала, чтобы прямо сейчас, прямо здесь, развязать великую войну на Ближнем Востоке, потому что понятно, что тогда американцы подсоединятся и это в принципе выйдет из-под контроля очень быстро", – сказал эксперт.

Он отметил, что также не нужно забывать о Саудовской Аравии, которая до сих пор испытывает проблемы с Ираном в Йемене и в более широком регионе Ближнего Востока.

"Поэтому по всей вероятности, что эскалация будет, но руками иранских прокси, то есть Хамаса самого, других организаций, которые Иран спонсирует и поддерживает, тех же сирийских организаций, которых они активно поддерживают оружием и деньгами. То есть да, Иран может пойти на эскалацию, но скорее всего не своими руками", – подчеркнул Краев.

Относительно других региональных игроков, таких как Саудовская Аравия или Турция, они не станут вмешиваться в конфликт ни как посредник, ни как стабилизаторы.

"Им явно не нужна великая региональная война, но увязываться в разрешении конфликта, мне кажется, они тоже не заинтересованы. Вспомним атаку Хамас на Израиль, вспомним их реакцию, и это, в принципе, покажет, что и как происходит. Реально отреагировала Иордания, после давления США отреагировал Египет, Судейская Аравия, в принципе, отмалчивалась", – сказал эксперт.

Поэтому, по его словам, наиболее вероятно, что большие силы в регионе будут выжидать, они будут смотреть на реакцию Запада и на реакцию Китая.

"Но я не думаю, что они будут пытаться в это как-то активно не вмешиваться, потому что действительно это будет тогда угрожать еще более широким конфликтам в регионе", - убежден Александр Краев.

Как сообщал OBOZ.UA:

30 июля, ЦАХАЛ нанес точечный удар по ливанскому Бейруту. В результате были ликвидированы один из лидеров "Хезболлы" Хаджи Мохсана, ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан.

Этот удар стал ответом Израиля на ракетные обстрелы ливанской группировки "Хезболла" 27 июля. Боевики ударили по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где проживает религиозное сообщество друзей. Жертвами атаки стали 12 детей, еще более 30 человек получили ранения.

А уже 1 августа "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю с территории Ливана. Под массированным обстрелом находится северная часть страны.