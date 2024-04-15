Израиль готовит мощный ответ Ирану за атаку: грозит ли Ближнему Востоку великая война

В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями ударных беспилотников, крылатых и баллистических ракет, из которых почти все были уничтожены за пределами страны, а ущерб от нападения был незначительным. Помогали в перехвате воздушных целей силы США и Британии, после чего Тель-Авив пообещал ответ Тегерану, но пока не определился с его масштабом и временем.

Учитывая беспрецедентный характер прямого иранского нападения, на Западе все же ожидают определенной реакции израильтян, от серьезности которой и будет зависеть: пределы более широкого конфликта приостановлены или действительно на Ближнем Востоке есть угроза начала великой войны. OBOZ.UA следит за событиями в регионе.

Израиль готовит ответ Ирану

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что страна ответит Ирану за нападение, "когда придет время". По его словам, ее цель – укрепить "стратегический альянс и региональное сотрудничество", которые позволили выдержать иранскую атаку.

"Иран – это глобальная проблема, региональный вызов и опасность для Израиля Вчера мир четко стоял вместе с нами перед лицом этой опасности. Израиль против Ирана, мир против Ирана – вот результат. Это стратегическое достижение, которое мы должны использовать для нашей безопасности", – процитировало чиновника издание The Times of Israel.

Ганц также отметил, что стратегический альянс и система регионального сотрудничества, построенная Израилем и выдержавшая серьезное испытание, нуждаются в укреплении именно сейчас. Хотя во время иранского нападения страна доказала, что "является якорем военного и технологического могущества, а также якорем безопасности на Ближнем Востоке", министр подчеркнул, что Тель-Авив еще ответит Тегерану за эту атаку.

"Перед угрозой Ирана мы создадим региональную коалицию и будем требовать от него цену, таким образом и в то время, которое нас устроит. И самое главное – перед лицом желания наших врагов нанести нам вред мы объединимся и станем сильнее", – заверил Ганц.

Он также отметил, что Израиль еще не выполнил все свои задачи по борьбе с ХАМАС в секторе Газы, в частности, не вернул всех заложников и не устранил угрозы для севера и юга. Ганц добавил, что эту кампанию Армия обороны страны "с решительностью и ответственностью" продолжит и "вместе мы победим".

Тегеран пригрозил еще более сильным нападением на контратаку

Иран утверждает, что его ночная атака на Израиль – это ответ на израильский обстрел якобы иранского консульства в Дамаске в начале месяца, когда были ликвидированы несколько лидеров "Корпуса стражей Исламской революции". После ударов Тегеран предостерег Тель-Авив от "отмщения", заявив, что совершит еще более масштабную атаку на его территорию. Более того, в Тегеране пригрозили ударить по базам США, если Вашингтон поддержит контратаку Тель-Авива.

"Я думаю, что это угроза, разговор, а не действие. Они знают, каким будет наше второе возмездие, поэтому понимают, что следующая будет самым решающим", - заявил Sky News посол Ирана в ООН Амир Саид Ираване, когда его спросили о намерениях Израиля ответить за атаку.

В то же время в США предупредили Тель-Авив, что не будут участвовать в израильском ответе Тегерану. Госсекретарь Энтони Блинкен 14 апреля обсудил ситуацию со своими коллегами из Иордании, Саудовской Аравии, Египта и Турции, общаясь с представителем каждой страны в отдельности.

Он дал понять, что в Вашингтоне не желают обострения конфликта на Ближнем Востоке, однако будут продолжать защищать Израиль, то есть поддерживать оборону.

Блинкен и министр иностранных дел Египта Самех Шукри также говорили о необходимости увеличения гуманитарной помощи Газе, защите палестинских мирных жителей и незамедлительном заключении соглашения о прекращении огня, что обеспечивает освобождение всех заложников.

В то же время президент Израиля Ицхак Герцог дал понять, что страна уже считает это нападение Ирана объявлением ей войны. По его словам, хотя Израиль к ней не стремится, но "рассматривает все варианты" ответа на действия иранцев.

Угрожает ли Ближнему Востоку великая война

После всех шагов предотвратить эскалацию в регионе, когда террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль 7 октября, обе стороны сумели "остановиться буквально у пропасти", даже когда насилие со стороны боевиков распространилось на другие страны Ближнего Востока. Новая же атака Ирана на Израиль снова вызвала гонку за предотвращение полномасштабной войны. Издание Bloomberg подчеркнуло, что официальные лица США и их союзники сейчас сосредотачивают усилия на том, чтобы любое возмездие со стороны Тель-Авива было взвешенным и не повысило ставки.

"Жестокое правительство Ирана нанесло прямой удар впервые после десятилетий, полагаясь на таких посредников, как ХАМАС и "Хезболла", чтобы вести теневую войну со своим главным региональным соперником. Массированным обстрелом Иран показал, что готов бросить непосредственный вызов превосходящей армии Израиля, чего государство не решалось сделать десятилетиями", – говорится в публикации.

Официальные лица США, которые за несколько дней до атаки предупреждали, что ситуация чрезвычайно опасна, почувствовали облегчение, поскольку защита сработала, а ущерб не был незначительным. Они публично и частно призывали Израиль противостоять желанию отомстить Ирану или хотя бы сделать любой ответ достаточно ограниченным, чтобы предотвратить дальнейшее повышение ставок.

Израиль дал понять, что не планирует значительную эскалацию, а стремится защитить себя. Однако беспокойство Запада состоит в том, что после такого массированного удара "логика может не одержать верх над эмоциями". Аналитики говорят, что одним из символов этому является давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со стороны сторонников жесткой линии в его правительстве, ведь успех в разгроме иранского удара может укрепить его позицию.

"Атака Ирана была очень выверена, чтобы ограничить убытки. Однако мы как никогда близки к более широкой региональной войне", – считает Санам Вакил, директор программы Ближнего Востока и Северной Африки в Chatham House (Королевский институт международных отношений).

Израиль потратил 4-5 млрд шекелей ($1-1,3 млрд) на отражение массированной атаки, что в десять раз превышает затраты Ирана на нее. Оборонный аналитик Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Канчиан считает, что отсутствие разрушений и потерь в атаке означает, что израильтяне могут ограничить свой удар.

"Возможно, они будут атаковать военную базу, запустившую ракеты, возможно, производственный завод или военно-морские средства Ирана. Все смотрят, что сделают израильтяне", – сказал он.

В целом официальные лица в регионе заявили, что ожидают ответа Израиля, учитывая беспрецедентный характер прямого нападения Ирана. От того, насколько он будет серьезным, говорят эксперты, будет зависеть, пределы более широкого конфликта приостановлены или действительно в регионе идет движение к великой войне.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 апреля Иран открыто напал на территорию Израиля, направив более 200 ударных беспилотников и более сотни ракет, в том числе баллистического типа. В Тель-Авиве заявили, что почти все цели были сбиты вне воздушного пространства страны. Подтверждено, что в результате удара нанесен незначительный ущерб авиабазе Неватим на юге, где базируются самолеты F-35. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-террорист Россия поддержала массированную атаку своего партнера Ирана на Израиль. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя даже обвинил в этом страны Запада, в том числе США, Британию и Францию.

В Конгрессе США призвали американские войска нанести ответные удары по Ирану, а также собираются привлечь Тегеран к ответственности за нападение. В то же время Совбез ООН провел экстренное заседание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, соберутся также главы МИД стран-членов Европейского Союза, а Италия выступила с заявлением о срочном созыве заседания G7.

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