"Вопиющая реакция на атаку Израиля": Небензя опозорился на Совбезе ООН восхвалением Ирана. Видео

Постоянный представитель страны-агрессора России в ООН Василий Небензя выступил в поддержку Ирана, который в ночь на 14 апреля совершил массированный обстрел Израиля. Более того, россиянин обвинил в нападении Ирана на Израиль страны Запада, в частности США, Великобританию и Францию.

Мол, Запад не осудил атаку, которая была совершена по территории иранского консульства в Сирии 1 апреля. Поэтому Тегеран и предпринял ответные меры, сделал "гениальный" вывод Небензя. Его речь на экстренном заседании Совбеза 14 апреля массово растиражировали пропагандистские СМИ государства-террориста.

Осторожно, видео содержит российскую пропаганду!

По словам представителя РФ, обстрел израильской территории Ираном "не случился в вакууме".

"Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию Совбеза ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску", – попытался он оправдать страну-партнера России.

Небензя обвинил Запад в якобы замалчивании первопричин эскалации. Мол, Вашингтон, Лондон и Париж ранее отказались подтвердить "базовые принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов".

Заседание Совбеза россиянин обозвал "парадом лицемерия и двойных стандартов".

Напомним: ударом по пристройке к иранскому консульству в Дамаске 1 апреля был ликвидирован Мохаммад Реза Захеди – высший командир подразделения Корпуса стражей исламской революции "Кудс", – а также шесть других высокопоставленных военных КСИР. Официально Иерусалим не признал ответственность за эту операцию.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 14 апреля Иран впервые атаковал Израиль со своей территории, запустив около 330 дронов-камикадзе Shahed и ракет. Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари утверждает, что 99% воздушных целей были перехвачены средствами ПВО. Отбивать атаку Израилю помогали государства-партнеры, в том числе США, Франция, Великобритания.

– В Институте изучения войны отметили, что нападение Ирана на Израиль было похоже на атакам России по Украине.

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