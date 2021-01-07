Іспанія домовилася про 600 тисяч доз вакцини Moderna
Іспанія отримає 600 тисяч доз вакцини проти коронавірусу (COVID -19) компанії Moderna.
Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла зазначив, що їхня країна отримає препарат протягом найближчих шести тижнів в рамках контракту з Європейським Союзом, передає Reuters .
Відзначимо, що Ілла, який раніше оголосив про висунення на пост президента від регіону Каталонії, також сказав, що залишиться міністром охорони здоров'я до тих пір, поки не почне передвиборчу кампанію з виборів, які повинні пройти в лютому.
Нагадаємо, що Європейське агентство лікарських засобів (EMA) затвердило до застосування в Євросоюзі вакцину від COVID-19 виробництва компанії Moderna.
Раніше Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило масове використання вакцини від коронавірусу компанії Moderna.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вчені з'ясували, наскільки швидко може почати діяти вакцина Moderna проти COVID-19.
Вартість однієї дози вакцини від Moderna становить $18. Це найдорожчий подібний препарат поряд з вакциною від Sinovac Biotech (Китай), яку замовила Україна.
Також стало відомо, в яких країнах найшвидше йде вакцинація проти коронавірусу. Була опублікована інфографіка.