Хроника коронавируса в Украине и мире на 23 февраля: в США от COVID-19 умерло более 500 тысяч человек

По состоянию на вторник, 23 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели более 112 млн человек. За сутки зарегистрировали 286 116 новых случаев, умерли – 6522 пациентов. Всего от COVID-19 скончались почти 2,5 млн человек, а выздоровели почти 87,8 млн.

За сутки больше всего новых зараженных выявили в США – 59 257, Бразилии – 29 357, России – 12 604. В Штатах количество погибших перевалило за 500 тысяч и в Белом доме минутой молчания почтили память умерших от болезни.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 307 662 случаев заражения, из-за инфекции умерли 25 156 человек, 1 147 426 больным удалось выздороветь.

В Офисе президента объявили дату и время прибытия в Украину первой партии вакцины CoviShield.

По данным Госстата, в Украине от COVID-19 умерли вдвое больше людей, чем от гриппа.