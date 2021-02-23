Хроника коронавируса в Украине и мире на 23 февраля: в США от COVID-19 умерло более 500 тысяч человек

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Хроника коронавируса в Украине и мире на 23 февраля: в США от COVID-19 умерло более 500 тысяч человек

По состоянию на вторник, 23 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели более 112 млн человек. За сутки зарегистрировали 286 116 новых случаев, умерли – 6522 пациентов. Всего от COVID-19 скончались почти 2,5 млн человек, а выздоровели почти 87,8 млн.

За сутки больше всего новых зараженных выявили в США – 59 257, Бразилии – 29 357, России – 12 604. В Штатах количество погибших перевалило за 500 тысяч и в Белом доме минутой молчания почтили память умерших от болезни.

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Главное за 23 февраля:

  • В Польше из-за роста количества новых случаев заражения COVID-19 изменят правила въезда в страну.

  • Вице-президент по производству и инноваций в области здравоохранения Фонда в Бразилии Марко Аурелио Кригер сказал, что по договоренности о передаче технологий с британской фармацевтической компанией AstraZeneca Фонд Освальдо Круза сможет начать изготовление вакцины в стране в апреле этого года.

  • Президент Швейцарии Ги Пармелин сказал, что по его мнению, от путешественников будут требовать прививки от коронавируса.

  • Нелегетимный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной. По его словам, всего два-три человека из ста "могут приболеть".