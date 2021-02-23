В Польше изменят правила въезда в страну: что нового для украинцев

В Польше из-за роста количества новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) изменят правила въезда в страну.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сказал, что изменения коснутся как на западном, так и на южном направлениях пересечения границы, передает TVN24.

Он отметил, что будет разрешено пересекать границе только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. В противном случае необходимо будет отправиться на обязательный карантин сроком 10 дней.

"Мы думаем, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали. Службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны", – пояснил Недзельский.

Напомним, что Польша обновила правила въезда для граждан Украины на свою территорию во время пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше отменили карантин для иностранцев и назвали условие.