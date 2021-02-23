В Украине две области попали в 'красную' зону: новая инфографика от МОЗ

В Украине из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в "красной" зоне эпидемиологической опасности оказались две области – Ивано-Франковская и Черновицкая.

Об этом стало известно из сводки Министерства здравоохранения Украины на вторник, 23 февраля.

Согласно новой инфографике, на Ивано-Франковщине эпидемический порог составляет 197,8% – он превышен почти в два раза. В Черновицкой области этот показатель составил 91,2%.

Эпидпорог превышен еще в ряде областей:

Донецкая область – 111,6%

Житомирская область – 101,9%

Закарпатская область – 110,3%

Запорожская область – 113,0%

Семь регионов оказались в "оранжевой" зоне: Винницкая область, Донецкая, Житомирская, Закарпатье, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. Остальные – в "желтой".

Отметим, что уровень эпидопасности в регионе зависит также от количества госпитализаций больных COVID-19, соотношения уровня тестирований и обнаружения новых случаев коронавируса.

Напомним, ранее в пяти областях Украины было принято решение об усилении карантинных ограничений. В трех регионах запретили работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов.

На Прикарпатье из-за вспышки заболеваемости COVID-19 ввели особый режим въезда и выезда из области. После было решено ввести еще ряд мер, соответствующих "красному" уровню опасности.

Карантин с 23 февраля по 9 марта усилили также в Черновицкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина с 24 февраля возвращается к адаптивному карантину и распределению регионов страны на зоны. Также до 30 апреля 2021 года продолжили режим чрезвычайной ситуации.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко детально рассказал о новом карантинном зонировании.