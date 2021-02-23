В Украине две области попали в "красную" зону: новая инфографика от МОЗ
В Украине из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в "красной" зоне эпидемиологической опасности оказались две области – Ивано-Франковская и Черновицкая.
Об этом стало известно из сводки Министерства здравоохранения Украины на вторник, 23 февраля.
Согласно новой инфографике, на Ивано-Франковщине эпидемический порог составляет 197,8% – он превышен почти в два раза. В Черновицкой области этот показатель составил 91,2%.
Эпидпорог превышен еще в ряде областей:
Донецкая область – 111,6%
Житомирская область – 101,9%
Закарпатская область – 110,3%
Запорожская область – 113,0%
Семь регионов оказались в "оранжевой" зоне: Винницкая область, Донецкая, Житомирская, Закарпатье, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. Остальные – в "желтой".
Отметим, что уровень эпидопасности в регионе зависит также от количества госпитализаций больных COVID-19, соотношения уровня тестирований и обнаружения новых случаев коронавируса.
Напомним, ранее в пяти областях Украины было принято решение об усилении карантинных ограничений. В трех регионах запретили работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов.
На Прикарпатье из-за вспышки заболеваемости COVID-19 ввели особый режим въезда и выезда из области. После было решено ввести еще ряд мер, соответствующих "красному" уровню опасности.
Карантин с 23 февраля по 9 марта усилили также в Черновицкой области.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина с 24 февраля возвращается к адаптивному карантину и распределению регионов страны на зоны. Также до 30 апреля 2021 года продолжили режим чрезвычайной ситуации.
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко детально рассказал о новом карантинном зонировании.