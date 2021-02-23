В Украине от COVID-19 умер ветеран войны на Донбассе. Фото

В Украине в результате осложнений COVID-19 умер старший лейтенант Вооруженных сил, ветеран войны на Донбассе Юрий Федорчук.

Об этом на своей странице в Facebook во вторник, 23 февраля, сообщила 10-я отдельная горно-штурмовая бригада (10-я ОГШБр) Сухопутных войск ВСУ. "Мы понесли тяжелую утрату", – написала пресс-служба военных.

Федорчука назвали молодым и жизнерадостным человеком. В его бригаде подчеркнули, что воин провел не одну ротацию на востоке Украины.

Мужчина также имел "беспрекословный авторитет среди командиров и личного состава роты, которой он командовал", отметили в 10-й ОГШБр.

"Человек, который пережил войну, но не смог здесь, в тылу, победить коронавирус. Прощай, Юра. Спи спокойно. Отдыхай, и наблюдай за нами с неба. Ты навеки останешься в наших сердцах", – обратились к военному сослуживцы.

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