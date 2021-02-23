В Украине от COVID-19 умер ветеран войны на Донбассе. Фото
В Украине в результате осложнений COVID-19 умер старший лейтенант Вооруженных сил, ветеран войны на Донбассе Юрий Федорчук.
Об этом на своей странице в Facebook во вторник, 23 февраля, сообщила 10-я отдельная горно-штурмовая бригада (10-я ОГШБр) Сухопутных войск ВСУ. "Мы понесли тяжелую утрату", – написала пресс-служба военных.
Федорчука назвали молодым и жизнерадостным человеком. В его бригаде подчеркнули, что воин провел не одну ротацию на востоке Украины.
Мужчина также имел "беспрекословный авторитет среди командиров и личного состава роты, которой он командовал", отметили в 10-й ОГШБр.
"Человек, который пережил войну, но не смог здесь, в тылу, победить коронавирус. Прощай, Юра. Спи спокойно. Отдыхай, и наблюдай за нами с неба. Ты навеки останешься в наших сердцах", – обратились к военному сослуживцы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине за 2020 год от COVID-19 умерли 20 709 украинцев, а от гриппа и пневмонии – 11 358 человек.
Самая большая вспышка коронавируса сейчас зафиксирована на Ивано-Франковщине, однако тенденция к росту заболеваемости наблюдается и в ряде других областей, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Утром 23 февраля количество заражений коронавирусом в Украине достигло 1 311 844. Только за последние сутки им заболели 4182 гражданина. Из них 716 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской области.