Карантин усилят в двух областях Украины: какие ограничения вводят

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях усиливают карантинные меры из-за вспышки коронавируса.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 23 февраля отнесла Ивано-Франковщину к красному уровню эпидемиологической опасности, сообщил в Telegram министр правительства Олег Немчинов.

Решение комиссии вступит в силу с полуночи 26 февраля. Согласно ему, областной госадминистрации поручено организовать контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах. При этом стоит отметить, что в Ивано-Франковской области 21 февраля уже установили 16 блокпостов, некоторые из них работают круглосуточно. Список дорог можно посмотреть здесь.

Также комиссия поручила Министерству инфраструктуры разработать изменения в постановление Кабмина, согласно которому будут скорректированы графики регулярных и нерегулярных перевозок межобластного сообщения. Речь идет о железной дороге, авиаперелетах и автомобильном сообщении.

Кроме того, предусматривается запрет на посадку и высадку пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом с 26 февраля.

Вместе с тем, комиссия поручила главам Закарпатской и Черновицкой областей проанализировать ситуацию в отдельных территориальных общинах и в случае необходимости ввести дополнительные ограничения. Также им поручено рассмотреть возможность дополнительного разворачивания коек в медицинских учреждениях в районах, где регистрируется вспышка заболеваемости.

На совещании с заместителем главы Черновицкой ОГА 23 февраля решили усилить контроль за соблюдением карантина, сообщается на странице администрации в Facebook.

Так, специальные мобильные группы в составе полицейских, представителей ГСЧС и Госпродпотребслужбы будут проверять работу заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров и общественного транспорта.

Заместитель главы ОГА Наталья Гусак заверила, что медицинская система области сейчас способна противостоять вспышке коронавируса. Она отметила, что решено развернуть дополнительные койки с кислородом.

Ранее областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обязала учреждения образования перейти на дистанционное обучение, а учреждениям общепита разрешено работать до 20:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, к "красной" зоне в Украине были отнесены две области. Так, на Ивано-Франковщине эпидемический порог составляет 197,8% – он превышен почти в два раза. В Черновицкой области этот показатель составил 91,2%.