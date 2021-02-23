Ляшко заявил о неутешительном росте заболеваемости COVID-19 и назвал регионы в опасности

Самая большая вспышка коронавируса сейчас зафиксирована на Ивано-Франковщине, однако тенденция к росту заболеваемости наблюдается и в ряде других областей.

Как сообщил на своей странице в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко, темпы распространения инфекции остаются неутешительными.

Так, самый высокий коэффициент новых случаев от общего количества зафиксирован в Ивано-Франковской области – 25-27%.

"Уровень госпитализации на протяжение последней недели в два раза превышает установленный показатель в 60 человек на 100 тысяч населения. Ивано-Франковщина остается единственным регионом, где занятость коек с кислородом превышает 50% даже с учетом уже дополнительно развернутых", – отметил главный санврач.

Он уточнил, что сейчас вспышка носит локальный характер, но указывает на тенденцию к распространению. В частности, Закарпатская, Черновицкая и Винницкая области попадают в тройку наиболее растущих регионов.

"Тенденции увеличения уровней заболеваемости остаются неутешительными. Еженедельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15 до 25%. Ежедневно госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают. Это означает, что нагрузка на систему здравоохранения Ивано-Франковской области остается стабильно высокой", – пояснил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях усиливают карантинные меры из-за вспышки COVID-19. Обе отнесены к "красной" зоне, а в первой уже даже установили блокпосты.

Напомним, что утром 23 февраля количество заражений коронавирусом в Украине достигло 1 311 844. Только за последние сутки им заболели 4182 гражданина. Из них 716 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской области.