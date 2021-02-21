Хроника коронавируса в мире 21 февраля: по Украине пандемия "ударила" второй волной
Коронавирус в мире сбавил обороты распространение благодаря вакцинации, а вот в Украине разгорелся с новой силой, что продемонстрировал вспышка заболеваемости на Прикарпатье. Так утверждают инфекционисты, но статистика свидетельствует, что за последние сутки COVID-19 поразил больше 372 тысяч жителей планеты.
Больше всего новых больных прибавилось в США – 69 617 и Бразилии – 57 455, а среди европейских стран во Франции – 22 371. Жертвами вируса стали еще 8446 человек. На 21 февраля количество всех случаев заражения превысило 111,6 млн, а летальных – 2,4 млн. В то же время 86,8 млн людей вылечились.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
Официально заболели 1 299 967 украинцев, из них от последствий болезни умерли 25 045, однако 1 144 516 человек вылечились.
В Минздраве обнадеживали граждан, что до конца этой недели будет сделана первая прививка против COVID-19, однако до сих пор этого не произошло.
При в стране ввели обновленный адаптивный карантин и рекомендовали дополнительно усилить ограничения в пяти регионах, где наблюдается сложная ситуация с заболеваемостью. на Прикарпатье и вовсе ввели особый режим въезда и выезда.
Вместе с тем в мире резко борются с попытками чиновников вакцинироваться вне очереди. Так, в Аргентине из-за прививок для VIPов подал в отставку глава Минздрава.
В Швеции выявили первый случай заражения "бразильским" мутантом коронавируса, передает Синьхуа.
Медики назвали причины, способствующие смерти больных COVID-19 от этого вируса.
На утро воскресенья, 21 февраля, одну прививку против коронавируса получили более 106,6 млн человек в мире,а обе – более 35,3 млн, свидетельствуют данные портала GediVisual.