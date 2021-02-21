Хроника коронавируса в мире 21 февраля: по Украине пандемия "ударила" второй волной

Коронавирус в мире сбавил обороты распространение благодаря вакцинации, а вот в Украине разгорелся с новой силой, что продемонстрировал вспышка заболеваемости на Прикарпатье. Так утверждают инфекционисты, но статистика свидетельствует, что за последние сутки COVID-19 поразил больше 372 тысяч жителей планеты.

Больше всего новых больных прибавилось в США – 69 617 и Бразилии – 57 455, а среди европейских стран во Франции – 22 371. Жертвами вируса стали еще 8446 человек. На 21 февраля количество всех случаев заражения превысило 111,6 млн, а летальных – 2,4 млн. В то же время 86,8 млн людей вылечились.

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