Степанов показал первые кадры с индийской вакциной против COVID-19 для Украины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов показал первые кадры с партией вакцины AstraZeneca (CoviShield) из Индии для нашего государства. Он лично проконтролировал отгрузку препарата с завода-изготовителя в городе Пуне.

Фотографию чиновник обнародовал на личной странице в Facebook. По его словам, 500 000 доз вакцины уже отправились в Украину и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле. И уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", – заверил Степанов.

Министр также пояснил, что вакцина Oxford/AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии.

"Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицировано ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Serum Institute поставляет свою продукцию в 140 стран мира", – добавил глава украинского Минздрава.

Вакцина CoviShield создана на основе ослабленной модификации вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Хранение препарата возможно при температурном режиме от -2°C до -8°C.

Индийский производитель утверждает, что СoviShield имеет высокую эффективность, подтвержденную данными III фазы исследований из Бразилии и Великобритании. Однако группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network считает, что одобрение этой вакцины было поспешным. Сначала нужно закончить "промежуточное исследования" влияния вакцины на индийцев.

Что касается применения этого препарата, то его одобрили в Великобритании и Аргентине. Кроме того, состоялись поставки в Бутан, Бангладеш, Непал, Мьянму, на Мальдивские и Сейшельские острова. Вакцина CoviShield также имеет статус такой, которая может помогать продвигаться вакцинационным кампаниям в бедных странах.

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