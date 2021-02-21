Сирия вынудила Израиль закупить российскую вакцину – The New York Times

Израильские власти согласились на тайную закупку российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для Сирии.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров. Он отметил, что такие условия сирийская сторона поставила для освобождения израильтянки.

Гражданку Израиля арестовали за незаконное пересечение границы Сирии. Стороны договорились, что ее обменяют на двух сирийских пастухов, но еще одним пунктом оказалась закупка российской вакцины. Как уточняет Associated Press, речь идет о партии на 1,2 млн долларов.

В то же время сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источник сообщило, что страна не заключала сделок с Израилем, одним из условий которого была поставка вакцины.

Стоит отметить, что в Сирии до сих пор не началась вакцинация против коронавируса, в то время как Израиль уже привил почти половину населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль начал ослаблять карантин для людей, которые уже вакцинировались.