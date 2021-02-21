Ляшко пообещал бесплатную вакцину от COVID-19 для всех украинцев, но есть нюанс

Бесплатную вакцину против коронавируса в Украине получат все желающие, но не сразу.

Об этом во время визита в Чернигов заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает "Укринформ". По его словам, государство предусмотрело средства для покрытия вакциной всего населения.

Ляшко уточнил, что вакцинироваться смогут все желающие старше 18, однако из-за ограниченного доступа к вакцине первыми ее получат группы риска и сотрудники критических для страны структур. Так, в Черниговской области прежде всего прививать будут медиков.

Что касается детей, то их вакцинировать не будут, потому что ни один из препаратов от коронавируса не проходил клинические испытания на несовершеннолетних.

Кроме того, Ляшко заявил, что продажа вакцины в Украине может начаться не ранее второго полугодия 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Индии в Украину уже отправили 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca (CoviShield). Министр здравоохранения Максим Степанов заявила, что лично проконтролировал отгрузку препарата с завода-изготовителя в городе Пуне.

Что известно об этом препарате – читайте здесь.