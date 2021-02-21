Мать Роналдиньо умерла от коронавируса

Мигелина Элои Ассис дос Сантуш, мать бывшего бразильского футболиста Роналдиньо, скончалась на 72-м году жизни от последствий коронавируса, сообщает Globo.

Пожилая женщина была госпитализирована в декабре прошлого года после того, как у нее начались осложнения на фоне инфицирования COVID-19. Племянник Роналдиньо также подтвердил, что его бабушка умерла.

В декабре прошлого года Роналдиньо в социальных сетях обратился к поклонникам с просьбой помолиться за здоровье матери. После заражения коронавирусом она была помещена в центр интенсивной терапии больницы Mae de Deus в Порту-Алегри.

"Дорогие друзья, моя мама с ковидом, и мы ведем борьбу за ее скорейшее выздоровление. Она находится в отделении интенсивной терапии, получает всю медицинскую помощь. Я заранее благодарю вас за ваши молитвы, положительную энергию и хорошие мысли", – писал бывший игрок.

Больница Mae de Deus отказалась давать какую-либо информацию о скончавшейся пациентке.

В официальном сообщении "Атлетико Минейро", с которым экс-футболист стал чемпионом Либертадорес в 2013 году, выразил солидарность с Роналдиньо и заявил, что клуб скорбит по поводу смерти доны Мигелины.

Clube está de luto pela morte de dona Miguelina: https://t.co/5QAiPYpLag



É com enorme tristeza, que o Clube Atlético Mineiro recebe a notícia do falecimento de Dona Miguelina, mãe de @10Ronaldinho. pic.twitter.com/8pEnMuFfkP — Atlético 😷 (@Atletico) February 21, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года знаменитый игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карл-Энтони Таунс из-за COVID-19 потерял семь членов семьи.