Ученые заявили, что люди в очках реже заражаются COVID-19

Очки снижают риск заражения коронавирусом, поскольку в данном случае люди реже касаются руками глаз.

Об этом говорится в исследовании индийских ученых, пишет The Sunday Telegraph. Они опросили 304 пациента с COVID-19 и выяснили, что 19% респондентов носят очки большую часть времени.

Проведя сравнение, исследователи узнали, что люди, которые носят очки по 8 часов в день, реже заражаются коронавирусом. Таким образом они пришли к выводу, что люди в очках более защищены, потому что меньше трогают руками глаза.

По словам ученых, в среднем человека касается лица 23 раза в час – за этот же отрезок времени он прикасается к глазам примерно три раза. Очки же снижают частоту таких контактов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее французские ученые заявили, что риск заразиться коронавирусом в барах и ресторанах выше, чем в магазине или общественном транспорте.

Также риск заражения повышается, если в доме живет много людей, а особенно – дети школьного возраста. Это объясняется тем, что у детей симптомы заболевания почти всегда отсутствуют.