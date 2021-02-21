В мире сделали более 202 млн прививок против COVID-19. Карта вакцинации

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Вакцинация против коронавируса в мире

Во всем мире людям ввели уже более 202 млн доз вакцины против коронавируса. В частности, иммунизационная кампания стартовала в 88 государствах.

Такую статистику обнародовало агентство Bloomberg. Отмечается, что, согласно последним показателям, прививки получают примерно 6,35 млн человек в день.

Показательно, что в США сейчас хотя бы одну дозу получили больше людей, чем было выявлено положительных результатов на вирус с момента начала пандемии.

Мировая карта вакцинации против коронавируса.

Так, в стране ввели уже 61,3 млн доз (в течение недели прививки получали по 1,31 млн граждан ежедневно) и надеются, что за 11 месяцев успеют охватить 75% населения двумя обязательными дозами.

Согласно официальным данным, в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке разрешили для применения вакцину Pfizer-BioNTech. Этот толчок, а также старт прививок вакциной от Moderna уменьшили заражение коронавирусом на 95% во время испытаний на десятках тысяч добровольцев.

По подсчетам специалистов, при нынешних темпах вакцинации миру понадобится 4,9 года, чтобы охватить 75% населения Земли двуходозовой вакциной.

Рейтинг стран по темпам вакцинации против коронавируса.

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