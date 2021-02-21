Ивано-Франковщину оградили блокпостами из-за вспышки коронавируса. Список дорог
В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса установили 16 блокпостов, некоторые из них будут работать круглосуточно.
КПП установили по решению внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 19 февраля. На них будут дежурить медики, полицейские и бойцы Национальной гвардии, сообщается на сайте Нацполиции Ивано-Франковщины (чтобы посмотреть список, доскролльте страницу до конца).
Пять пунктов будут работать в круглосуточном режиме, еще 11 – с 6:00 до 21:00.
"На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики контролируют соблюдение карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае обнаружения признаков заболевания людей будут отправлять в медучреждения", – пояснили в полиции.
Правоохранители подчеркнули, что они не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а лишь осуществляют контроль.Список КПП
5 пунктов будут работать в круглосуточном режиме:
Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)
Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)
с. Черниев (автодорога Т0906)
с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);
с. Яблуница, Надвирнянский район (автодорога Н-09).
11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00:
с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ули. Тисменицкая)
с. Отыня, Коломийсського района (автодорога Н-10);
с. Ивановке, Коломыйского района (автодорога Т-0905)
с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
с. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
с. Грохолин лес, Надвирнянского района (автодорога Н-09);
Цуцилов, Надвирнянского района (автодорога Т-0906)
пгт. Ворохта, Надвирнянского района (автодорога Р-24).
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 21 февраля в Украине было зафиксировано 1 304 456 случаев коронавируса. За сутки заразились еще 4489 человек. Больше всего – 618 случаев – в Ивано-Франковской области.