Хроника коронавируса на 27 марта: за сутки заразились более 630 тысяч человек

По состоянию на субботу, 27 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 126, 7 млн человек. За минувший день обнаружили 630 099 новых инфицированных.

Всего от болезни умерли более 2,7 млн пациентов. В то же время выздоровели более чем 102,1 млн. Самое большое количество новых больных зафиксировали в Бразилии – 82 тыс., США – 76 тыс., И Индии – 62 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украину прибыла первая партия вакцины против коронавирусной болезни CoronaVac производства китайской компании Sinovac

В Украине с начала пандемии выявлено 1 614 707 заражений, из них 31 461 человек умерли от последствий болезни, однако 1 290 158 вылечились.

Вакцину Pfizer-BioNTech начали испытывать на детях в "глобальном исследовании фазы 1/2/3, что продолжается". Целью клинических испытаний является оценка безопасности, переносимости и эффективности вакцины для пациентов в возрасте от шести месяцев до 11 лет.

Главное за 27 марта:

Киевские больницы забиты тяжелыми пациентами с коронавирусом, мест практически не осталось. Машины скорой помощи вынуждены часами ждать, чтобы госпитализировать инфицированных.