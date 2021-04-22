Хроника коронавируса на 22 апреля: в Индии заразились 315 тысяч за сутки
По состоянию на четверг, 22 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 144,4 млн человек. За минувший день выявили 880 977 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 3 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 122,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 315 тыс., Бразилии – 71 тыс. и США – 65 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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