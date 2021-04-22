Хроника коронавируса на 22 апреля: в Индии заразились 315 тысяч за сутки

По состоянию на четверг, 22 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 144,4 млн человек. За минувший день выявили 880 977 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 122,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 315 тыс., Бразилии – 71 тыс. и США – 65 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждены 1 961 956 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 40 367 человек, в то же время 1 499 752 ее побороли.

В Украине режим чрезвычайной ситуации (карантин) продлили до 30 июня.

В Украине коронавирусная инфекция вышла на четвертое место среди причин, которые привели к смерти граждан в январе-феврале этого года.

Полиция Берлина (Германия) задержала 3 152 человек во время демонстрации против карантина. Акция прошла возле правительственного района.