Шмыгаль поручил за две недели проработать вопрос производства своих вакцин от COVID-19

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Экономика
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Шмыгаль поручил за две недели проработать вопрос производства своих вакцин от COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение двух недель проработать вопрос инфраструктуры и определить пути финансирования, чтобы создать в Украине лаборатории высокого уровня для разработки своих вакцин против коронавируса.

Об этом шла речь на совещании с руководителями ведущих научных учреждений и институтов 22 апреля, сообщается на правительственном портале.

"Украине необходимо иметь собственную базу для разработки вакцин. Это стратегический вопрос, поскольку строительство современной инфраструктуры по мировым образцам позволят нам возобновить научный потенциал и разрабатывать препараты для защиты от разных болезней", – сказал премьер.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко добавил, что необходимо создать открытое научное пространство, которое позволит объединить всех ученых для проведения исследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита Шмыгаля в Израиль состоялись переговоры между главами правительств двух стран.

Среди прочего они обсудили возможное сотрудничество по производству вакцин.

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