В Украине от COVID-19 выздоровело почти 19 тысяч человек за сутки

За 21 апреля в Украине от коронавируса вылечился 18 831 человек. Это рекордный показатель с начала 2021 года.

Согласно данным на портале СОТА Аппарата СНБО Украины, количество выздоровевших за минувшие сутки превысило число заболевших (16 235 человек).

В разрезе регионов, больше всего вылеченных зафиксировали:

в Днепропетровской области – 2415,

Хмельницкой области – 1379,

городе Киеве – 1305,

Львовской области – 1267,

Харьковской области – 1173,

Киевской области – 1134,

Полтавской области – 1072 случая.

Напомним, в Украине режим чрезвычайной ситуации (карантин) продлили до 30 июня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости.

По его мнению, ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, но массовые гулянья могут снова привести к росту заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль сказал, что карантинные мероприятия, такие как обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции, будут действовать в Украине до конца 2021 года.