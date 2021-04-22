В Украине от COVID-19 выздоровело почти 19 тысяч человек за сутки

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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От COVID-19 выздоровело больше украинцев за сутки, чем заболело

За 21 апреля в Украине от коронавируса вылечился 18 831 человек. Это рекордный показатель с начала 2021 года.

Согласно данным на портале СОТА Аппарата СНБО Украины, количество выздоровевших за минувшие сутки превысило число заболевших (16 235 человек).

В разрезе регионов, больше всего вылеченных зафиксировали:

  • в Днепропетровской области – 2415,

  • Хмельницкой области – 1379,

  • городе Киеве – 1305,

  • Львовской области – 1267,

  • Харьковской области – 1173,

  • Киевской области – 1134,

  • Полтавской области – 1072 случая.

rnbo.gov.ua
rnbo.gov.ua

Напомним, в Украине режим чрезвычайной ситуации (карантин) продлили до 30 июня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости.

По его мнению, ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, но массовые гулянья могут снова привести к росту заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль сказал, что карантинные мероприятия, такие как обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции, будут действовать в Украине до конца 2021 года.

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