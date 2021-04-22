В Украине от COVID-19 выздоровело почти 19 тысяч человек за сутки
За 21 апреля в Украине от коронавируса вылечился 18 831 человек. Это рекордный показатель с начала 2021 года.
Согласно данным на портале СОТА Аппарата СНБО Украины, количество выздоровевших за минувшие сутки превысило число заболевших (16 235 человек).
В разрезе регионов, больше всего вылеченных зафиксировали:
в Днепропетровской области – 2415,
Хмельницкой области – 1379,
городе Киеве – 1305,
Львовской области – 1267,
Харьковской области – 1173,
Киевской области – 1134,
Полтавской области – 1072 случая.
Напомним, в Украине режим чрезвычайной ситуации (карантин) продлили до 30 июня.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости.
По его мнению, ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, но массовые гулянья могут снова привести к росту заболеваний.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль сказал, что карантинные мероприятия, такие как обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции, будут действовать в Украине до конца 2021 года.