Коронавирусом в Украине заразились около 16 тысяч за сутки, более 600 – дети

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 22 апреля, в Украине официально подтверждены 1 990 353 случая коронавирусной инфекции. Из них 16 235 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 41 266 человек (+470 за сутки), а 1 533 303 пациента (+18 831 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Осуществлено тестирований за сутки – 101 981 (в частности методом ПЦР – 46516, методом ИФА – 17644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37821).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев – 1673 случая / 1329 прививок;

  • Винницкая область – 448 случаев / 540 прививок;

  • Волынская область – 455 случаев / 571 прививка;

  • Днепропетровская область – 976 случаев / 691 прививка;

  • Донецкая область – 847 случаев / 486 прививок;

  • Житомирская область – 544 случая / 512 прививок;

  • Закарпатская – 208 случаев / 472 прививки;

  • Запорожская область – 995 случаев / 763 прививки;

  • Ивано-Франковская область – 184 случая / 526 прививок;

  • Киевская область – 877 случаев / 449 прививок;

  • Кировоградская область – 210 случаев / 263 прививки;

  • Луганская область – 304 случая / 231 прививка;

  • Львовская область – 804 случая / 792 прививки;

  • Николаевская область – 449 случаев / 354 прививки;

  • Одесская область – 844 случая / 1017 прививок;

  • Полтавская область – 807 случаев / 656 прививок;

  • Ривненская область – 563 случая / 496 прививок;

  • Сумская область – 700 случаев / 506 прививок;

  • Тернопольская область – 357 случаев / 325 прививок;

  • Харьковская область – 1333 случая / 562 прививки;

  • Херсонская область – 337 случаев / 543 прививки;

  • Хмельницкая область – 870 случаев / 674 прививки;

  • Черкасская область – 695 случаев / 441 прививка;

  • Черновицкая область – 235 случаев / 496 прививок;

  • Черниговская область – 520 случаев / 349 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине коронавирусная инфекция вышла на четвертое место среди причин, которые привели к смерти граждан в январе-феврале этого года.

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