Коронавирусом в Украине заразились около 16 тысяч за сутки, более 600 – дети
По состоянию на утро четверга, 22 апреля, в Украине официально подтверждены 1 990 353 случая коронавирусной инфекции. Из них 16 235 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 41 266 человек (+470 за сутки), а 1 533 303 пациента (+18 831 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.
Осуществлено тестирований за сутки – 101 981 (в частности методом ПЦР – 46516, методом ИФА – 17644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37821).Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев – 1673 случая / 1329 прививок;
Винницкая область – 448 случаев / 540 прививок;
Волынская область – 455 случаев / 571 прививка;
Днепропетровская область – 976 случаев / 691 прививка;
Донецкая область – 847 случаев / 486 прививок;
Житомирская область – 544 случая / 512 прививок;
Закарпатская – 208 случаев / 472 прививки;
Запорожская область – 995 случаев / 763 прививки;
Ивано-Франковская область – 184 случая / 526 прививок;
Киевская область – 877 случаев / 449 прививок;
Кировоградская область – 210 случаев / 263 прививки;
Луганская область – 304 случая / 231 прививка;
Львовская область – 804 случая / 792 прививки;
Николаевская область – 449 случаев / 354 прививки;
Одесская область – 844 случая / 1017 прививок;
Полтавская область – 807 случаев / 656 прививок;
Ривненская область – 563 случая / 496 прививок;
Сумская область – 700 случаев / 506 прививок;
Тернопольская область – 357 случаев / 325 прививок;
Харьковская область – 1333 случая / 562 прививки;
Херсонская область – 337 случаев / 543 прививки;
Хмельницкая область – 870 случаев / 674 прививки;
Черкасская область – 695 случаев / 441 прививка;
Черновицкая область – 235 случаев / 496 прививок;
Черниговская область – 520 случаев / 349 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине коронавирусная инфекция вышла на четвертое место среди причин, которые привели к смерти граждан в январе-феврале этого года.