Хаос в аэропорту и паника среди населения: Байден, Меркель и Макрон выступили с заявлением по Афганистану

Ситуация в Афганистане после вывода международных вооруженных сил и захвата практически всей территории страны "Талибаном" ухудшилась. 17 августа военные в аэропорту Кабула, который единственный не контролируется боевиками, продолжили эвакуацию дипломатов. Туда с самого утра начали вновь прибывать и отчаявшиеся афганцы, которые пытаются бежать из окруженного города.

Лидеры ведущих стран и организаций признались в ошибочных оценках ситуации в исламской республике, другие выразили обеспокоенность увеличением из-за нее влияния России и Китая, и выступили за новую стратегию. О том, что сейчас происходит в захваченном талибами государстве и как на это реагируют в мире, читайте в материале OBOZREVATEL.

Утром во вторник из Афганистана начали вылетать военные рейсы для эвакуации дипломатов и гражданских лиц, передает Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности западных стран в аэропорту Кабула.

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Накануне силы США, которые руководят аэропортом, остановили эвакуационные полеты из-за хаоса. Однако 17 августа, по словам чиновника, взлетно-посадочная полоса и гудрон аэропорта, которые до этого были заполнены тысячами людей, частично освободились от толпы.

Напомним: 16 августа американские военные там застрелили двух вооруженных мужчин. В Минобороны США заявили, что те открыли огонь по бойцам. Так, американское посольство в Кабуле попросило американцев не приходить в аэропорт, если им об этом не сказали заранее.

Ранее из Афганистана одним военным грузовым самолетом США Boeing C-17 Globemaster III эвакуировали 640 человек. Это стало одним из самых массовых перелетов в истории.

Фото с борта лайнера, сделанное 15 августа, опубликовали на сайте обороны и безопасности США Defense One. На снимке изображены сотни афганцев, которые бегут из столицы Кабула в Катар.

Отмечается, что в самом Кабуле ситуация резко изменилась 15 августа: после того, как поступило сообщение, что талибы вошли в город, люди начали убегать домой, все закрылось и на улицах никого нельзя было увидеть. А 16 августа наоборот: с утра повсюду расхаживало много народу, хотя нельзя было различить – это талибы или простые жители Афганистана, рассказала журналист Лиза Карими в эфире "Настоящего Времени".

По ее словам, спокойствия среди населения не видно, потому что все еще везде можно увидеть талибов. С утра люди уже бежали в сторону аэропорта, откуда слышна стрельба.

"Изменилось то, что женщины одеты по-другому – у них уже хиджаб… В глазах страх, каждый человек сильно испуган. Кто-то из-за того, что потеряет имущество, кто-то, что, не дай бог, что-то произойдет с его детьми. Не видно такого, чтобы афганцы приветствовали "Талибан", но теперь они вышли на улицы и просто наблюдают, смотрят – такие же талибы, которые были 20 лет назад, или что-то изменилось. Думаю, люди вышли для наблюдения ситуации: что все-таки произойдет с ними", – рассказала журналист.

США

Хотя быстрый захват Кабула талибами вызвал критику в адрес правительства США, возглавляемого Джо Байденом, американский лидер защитил свое решение о выводе войск из Афганистана. Он вновь заявил, что полностью его поддерживает.

"Спустя 20 лет я на собственном горьком опыте убедился, что никогда не было подходящего времени для вывода американских войск. Вот почему мы все еще там", – сказал Байден.

Франция

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении направить в Афганистан два военных самолета и силы спецназа, при этом не уточнил численность военнослужащих, передает "Интерфакс Украина".

Французский лидер отметил, что направляет их, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула.

Также заявил о намерениях вместе с Германией и другими европейскими странами продвигать инициативу по противодействию незаконным миграционным потокам из Афганистана. Макрон отметил, что нельзя допустить, чтобы страна, власть в которой захватило движение "Талибан", вновь стала прибежищем для террористических группировок.

Он добавил, что намерен реализовать ряд инициатив во взаимодействии с другими европейскими государствами и союзниками по продолжению борьбы против исламистского терроризма во всех его формах.

Германия

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас признали, что ошиблись в своих оценках ситуации в Афганистане, пишет Tagesspiegel.

"Мы все – и я должна взять ответственность и на себя – просчитались относительно развития событий в этой стране", – сказала она на пресс-конференции вечером 16 августа.

По ее словам, в правительстве считали, что имеют больше времени для поиска решений, но в реальности события развивались намного скорее.

Канцлер добавила, что сделает все возможное для того, чтобы вывезти из Афганистана людей, которые сотрудничали с Германией. Она отметила также, что важно не повторять старых ошибок и оказать помощь соседям Афганистана.

Глава МИД Гайко Маас признал, что их правительство, разведка и все международное сообщество "неправильно оценили ситуацию".

Европейский Союз

Представители Европарламента распространили 16 августа заявление, в котором выражено опасение, что Россия и Китай могут воспользоваться в своих интересах событиями в Афганистане.

"ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона, учитывая новые обстоятельства, при которых РФ и КНР попытаются быстро заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане", – говорится в документе на сайте ЕП.

По оценке евродипломатов, поспешный вывод войск США и НАТО из страны без создания базы и шокирующий крах афганских институтов и их сил безопасности позволили талибам "неожиданно быстро захватить власть в стране".

Представители Европарламента заявили, что в данной ситуации "гуманитарная деятельность превалирует над всем". Они призвали все стороны в Афганистане обеспечить "безопасный и упорядоченный отъезд иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну".

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