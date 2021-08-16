Украинец в Кабуле: талибы потребовали сдать оружие, воды и еды осталось на неделю. Эксклюзив

На одной из баз в захваченном талибами самом крупном городе и столице Афганистана Кабуле находятся 12 граждан Украины. Они оказались заложниками ситуации: возможности вернуться домой пока нет.

Один из украинцев в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал, что сейчас там происходит и в каких они условиях.

Олег (имя в целях безопасности изменено. – Ред.) прилетел по работе в Афганистан незадолго до взятия Кабула. В данный момент он находится на охраняемой базе вместе с другими украинцами.

– Олег, сколько сограждан вместе с вами на базе? В МИДе нам рассказали, что всего в столице Афганистана сейчас около 50-ти.

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– На базе около 400 человек, среди которых включительно со мной 12 граждан Украины. Есть британцы, румыны, болгары, грузины и индусы. На охраняемых частных базах по типу отеля тут живут иностранцы.

Также знаю, что в Кабуле работают еще 7-8 моих бывших коллег.

– Как талибы относятся к украинцам и другим иностранцам?

– Пока что они не проявляют агрессии, однако заменили нашу охрану базы на свою. Также постоянно требуют, чтобы мы сдали оружие. Но если на этой пойдем, что будет потом – большой вопрос.

В любом случае сейчас мы не может улететь из Кабула. Отсутствие самолетов – одна из проблем. Другая, не менее серьезная, эвакуация с базы в аэропорт.

– В чем сложность эвакуации?

– Транспорт, на котором можно было бы добраться туда, и доступ. Дороги контролируются талибами, но они обещали пропускать. Плюс на гражданской стороне аэропорта очень много людей, которые штурмуют самолеты, чтобы покинуть страну.

– У вас есть связь с нашими дипломатами? Они знают, что вы и другие 11 украинцев находитесь на этой базе в Кабуле?

– Контактируем с сотрудником МИД и с помощником посла в Таджикистане (дипломатическое представительство Украины в Душанбе также отвечает и за территорию Афганистана – Ред.). И туда, и туда мы отправили письма со списком нашего персонала - украинцев и других европейцев, копии паспортов.

Пока что дипломаты больше расспрашивают – сейчас как-то повлиять на саму ситуацию на земле очень сложно. Поэтому держим связь, но плана действий, насколько я понимаю, нет.

Обещают искать варианты, если самолет даже и не украинский, то при участии других европейских стран. Посоветовать что-то нам особо не могут, попросили держать их в курсе происходящего.

– Есть возможность изолированно продержаться какое-то время?

– Электричество и связь пока есть. Воды и еды хватит примерно на неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL:

власть в Афганистане 15 августа перешла в руки талибов.

Они взяли под контроль все пограничные переходы, поэтому покинуть территорию Афганистана можно только из аэропорта Кабула. Все коммерческие рейсы временно приостановлены, летает только военная авиация.