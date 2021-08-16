Украинец в Кабуле: талибы потребовали сдать оружие, воды и еды осталось на неделю. Эксклюзив
На одной из баз в захваченном талибами самом крупном городе и столице Афганистана Кабуле находятся 12 граждан Украины. Они оказались заложниками ситуации: возможности вернуться домой пока нет.
Один из украинцев в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал, что сейчас там происходит и в каких они условиях.
Олег (имя в целях безопасности изменено. – Ред.) прилетел по работе в Афганистан незадолго до взятия Кабула. В данный момент он находится на охраняемой базе вместе с другими украинцами.
– Олег, сколько сограждан вместе с вами на базе? В МИДе нам рассказали, что всего в столице Афганистана сейчас около 50-ти.
– На базе около 400 человек, среди которых включительно со мной 12 граждан Украины. Есть британцы, румыны, болгары, грузины и индусы. На охраняемых частных базах по типу отеля тут живут иностранцы.
Также знаю, что в Кабуле работают еще 7-8 моих бывших коллег.
– Как талибы относятся к украинцам и другим иностранцам?
– Пока что они не проявляют агрессии, однако заменили нашу охрану базы на свою. Также постоянно требуют, чтобы мы сдали оружие. Но если на этой пойдем, что будет потом – большой вопрос.
В любом случае сейчас мы не может улететь из Кабула. Отсутствие самолетов – одна из проблем. Другая, не менее серьезная, эвакуация с базы в аэропорт.
– В чем сложность эвакуации?
– Транспорт, на котором можно было бы добраться туда, и доступ. Дороги контролируются талибами, но они обещали пропускать. Плюс на гражданской стороне аэропорта очень много людей, которые штурмуют самолеты, чтобы покинуть страну.
– У вас есть связь с нашими дипломатами? Они знают, что вы и другие 11 украинцев находитесь на этой базе в Кабуле?
– Контактируем с сотрудником МИД и с помощником посла в Таджикистане (дипломатическое представительство Украины в Душанбе также отвечает и за территорию Афганистана – Ред.). И туда, и туда мы отправили письма со списком нашего персонала - украинцев и других европейцев, копии паспортов.
Пока что дипломаты больше расспрашивают – сейчас как-то повлиять на саму ситуацию на земле очень сложно. Поэтому держим связь, но плана действий, насколько я понимаю, нет.
Обещают искать варианты, если самолет даже и не украинский, то при участии других европейских стран. Посоветовать что-то нам особо не могут, попросили держать их в курсе происходящего.
– Есть возможность изолированно продержаться какое-то время?
– Электричество и связь пока есть. Воды и еды хватит примерно на неделю.
Как сообщал OBOZREVATEL:
власть в Афганистане 15 августа перешла в руки талибов.
Они взяли под контроль все пограничные переходы, поэтому покинуть территорию Афганистана можно только из аэропорта Кабула. Все коммерческие рейсы временно приостановлены, летает только военная авиация.
Американские военные открыли предупредительный огонь в воздух, когда толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Люди цеплялись за шасси, чтобы покинуть страну. Сообщается минимум о пяти погибших.
В понедельник, 16 августа, в Кабуле не открылись банки и крупные торговые центры, работают только небольшие магазины. Американские военные в аэропорту Кабула (Афганистан) застрелили двух вооруженных человек. В Минобороны США говорят, что те открыли огонь по бойцам.