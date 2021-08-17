Из Афганистана одним Boeing эвакуировали рекордные 640 человек. Фото

Из Афганистана одним военным грузовым самолетом США Boeing C-17 Globemaster III эвакуировали 640 человек. Это один из самых массовых перелетов в истории.

Фото с борта лайнера, сделанное 15 августа, опубликовали на сайте новостей обороны и безопасности США Defense One. На снимке изображены сотни афганцев, которые бегут из столицы Кабула в Катар (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Самолет C-17, который еще известен как Reach 871, не собирался брать на себя такую большую нагрузку. Но запаниковавшие афганцы, которым разрешили эвакуироваться, запрыгнули на полуоткрытую рампу самолета. Вместо того, чтобы пытаться заставить беженцев покинуть Boeing, команда приняла решение лететь, рассказали в Министерстве обороны США.

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Напомним, что представитель радикального исламистского движения "Талибан" в понедельник, 16 августа, заявил, что война в Афганистане окончена. Несмотря на это, в Афганистане началась паника, люди штурмовали самолеты в аэропорту столицы Кабула.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, граждане Афганистана пытались массово покинуть территорию страны. Поскольку пассажирских мест в самолетах физически не хватало, люди цеплялись за шасси и погибали.