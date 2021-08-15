Талибы пошли в наступление на столицу Афганистана: покинуть страну можно только по воздуху. Все детали
Боевики исламистского движения "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана. Накануне им удалось захватить ключевые города на подходах к Кабулу – Джелалабад и Мазари-Шариф.
Под контролем террористов оказались все пограничные переходы, покинуть страну можно только на самолетах из аэропорта Кабула.
OBOZREVATEL следит за развитием событий онлайн:
11:05 – По данным Reuters, США начали эвакуировать из Кабула сотрудников своего посольства. Для обеспечения безопасности туда и в аэропорт направили дополнительную группу военных.
Эвакуирует людей и Великобритания, миссия сократилась до нескольких человек.
11:11 – Представители "Талибана", которые сейчас контролируют около 90% территории Афганистана, заявили, что дадут возможность покинуть Кабул всем желающим.
11:15 – На данный момент ситуация в столице Афганистана, по данным администрации президента, под контролем. Нападений на город не было.
11:18 – Афганский маршал Дустум временно находится в Узбекистане. Эта страна ведет переговоры с "Талибаном" и Афганистаном на тему беженцев.
11:22 – Лидеры "Талибана" приказали исламистам не входить в Кабул. Они ведут переговоры с правительством и хотят мирно взять город под свой контроль.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Байден решил отправил в Афганистан 5 тыс. военных для эвакуации оттуда работников посольства США.
В Кабуле сотрудники американского посольства получили указание уничтожить секретные документы на случай захвата столицы террористами "Талибана".