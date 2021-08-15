Талибы пошли в наступление на столицу Афганистана: покинуть страну можно только по воздуху. Все детали

Боевики исламистского движения "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана. Накануне им удалось захватить ключевые города на подходах к Кабулу – Джелалабад и Мазари-Шариф.

Под контролем террористов оказались все пограничные переходы, покинуть страну можно только на самолетах из аэропорта Кабула.

OBOZREVATEL следит за развитием событий онлайн:

11:05 – По данным Reuters, США начали эвакуировать из Кабула сотрудников своего посольства. Для обеспечения безопасности туда и в аэропорт направили дополнительную группу военных.

Эвакуирует людей и Великобритания, миссия сократилась до нескольких человек.

Видео дня

11:11 – Представители "Талибана", которые сейчас контролируют около 90% территории Афганистана, заявили, что дадут возможность покинуть Кабул всем желающим.

11:15 – На данный момент ситуация в столице Афганистана, по данным администрации президента, под контролем. Нападений на город не было.

11:18 – Афганский маршал Дустум временно находится в Узбекистане. Эта страна ведет переговоры с "Талибаном" и Афганистаном на тему беженцев.

11:22 – Лидеры "Талибана" приказали исламистам не входить в Кабул. Они ведут переговоры с правительством и хотят мирно взять город под свой контроль.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: