Афганистан захватили талибы: кто они, зачем США вводили войска и почему жители массово бегут из страны

15 августа боевики движения "Талибан" заняли Кабул – сейчас они контролируют весь Афганистан и собираются объявить о создании Исламского эмирата.

Спустя 20 лет после масштабной операции США исламисты вернули себе власть над страной. И теперь местных жителей ждет жесткая система управления, преследования, пытки и даже казни. OBOZREVATEL объясняет, кто такие талибы, почему они воюют с США и зачем захватили Афганистан.

"Талибан" – это радикальное исламистское движение, зародившееся в Афганистане в 1994 году. Первыми талибами были беженцы, покинувшие страну из-за войны 1979-1989 годов и получившие образование в исламских семинариях (в переводе с пушту "талибы" означает "студенты медресе, ученики"). В 1996 году боевики захватили Кабул и провозгласили там Исламский эмират Афганистан.

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Главным идеологом движения был мулла Мухаммед Омар. Он возглавлял "Талибан" до 2008 года, когда погиб при ракетном ударе беспилотника по лагерю боевиков в Пакистане. Сегодня лидером – третьим "эмиром" – является главный судья движения Мавлави Хайбатулла Ахундзада.

Многие страны признали движение "Талибан" террористическим – в частности, это США, Канада, Таджикистан, Россия, Казахстан и Совет безопасности ООН. С ноября 1999 года против него действуют международные санкции.

Исламистские боевики убеждены, что воюют за освобождение своей родины от иностранных оккупантов и за ценности ислама. В рамках этой борьбы талибы организовывали теракты, убивали людей и взрывали религиозные памятки. Вот самые крупные теракты:

8 октября 2009 года смертник взорвал машину возле посольства Индии в Кабуле. Погибли 17 человек;

28 октября 2009 талибы напали на гостиницу в Кабуле. В результате погибли шесть сотрудников ООН;

3 апреля 2011 года смертники взорвали себя в религиозном комплексе в городе Дара-Гази-Хан. Больше 40 человек погибли;

21 апреля 2017 года боевики, переодетые в форму афганских военнослужащих, проникли на территорию военной базы в городе Мазари-Шариф. В ходе боя несколько нападавших были убиты, одного удалось задержать. Погибли более 140 человек;

20 января 2018 года талибы напали на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, но среди жертв было семеро граждан Украины.

Дело в том, что талибов обвиняли в сотрудничестве с террористической организацией "Аль-Каида", а ее лидер Усама бен Ладен скрывался на территории Афганистана. К тому моменту он уже входил в топ самых разыскиваемых ФБР преступников.

Исламский эмират Афганистан просуществовал до 2001 года и распался после военного вмешательства союзных войск во главе с США. А поводом для объявления войны стал крупнейший в истории по числу жертв теракт 11 сентября 2001 года.

Тогда группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из которых были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона. Четвертый самолет упал в поле в штате Пенсильвания.

Тогдашний президент США Джордж Буш-младший отправил войска в Афганистан, чтобы захватить участников "Аль-Каиды" и заодно освободить его от талибов. Дальше события развивались следующим образом:

2001 год . Боевики отказались выдавать бен Ладена. Войска США и союзников сбросили бомбы на базы "Талибана" и "Аль-Каиды" в Афганистане.

2004 год. После переговоров в Афганистане приняли новую конституцию. Это позволило провести президентские выборы, на которых победил Хамид Карзай, лидер пуштунского клана Попалзай.

2009 год . Президент США Барак Обама увеличил количество американских войск в Афганистане, чтобы они могли защищать гражданских. На пике операции количество войск достигало 140 тысяч.

2011 год. Американские военные убили Усаму бен Ладена в Пакистане.

2014 год . НАТО завершила боевые операции в Афганистане. США вывели из страны тысячи военных. Оставшиеся обучали афганские силы.

2015 год . Талибы устраивают новые теракты. Среди них – нападение на здание парламента в Кабуле.

2021 год . США заключают сделку с талибами: они уйдут, если боевики согласятся не предоставлять поддержку и тренировочные базы террористам. Но переговоры между талибами и афганским правительством провалились. Американские солдаты все равно покинули Афганистан, а боевики захватили страну.

Президент Джо Байден заявил, что операция в Афганистане завершится 31 августа. По словам политика, военные уже давно выполнили первоначальную цель вторжения: уничтожить террористическую группу "Аль-Каида". "Мы решили эти задачи, именно поэтому мы туда приходили... Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумных ожиданий иного результата", – отметил он.

Главным союзником "Талибана" сегодня является Пакистан, который официально это отрицает. Именно там находятся тренировочные лагеря боевиков, бизнес этих людей и так далее. По сути "Талибан" — это гибридное подразделение пакистанской армии.

Мирные жители боятся потерять ту свободу, которая у них была во времена присутствия американских военных. Талибы могут вернуться к жестокой системе управления с буквальным следованием нормам шариата. Именно по таким правилам боевики и управляли Афганистаном, будучи у власти в 1990-х годах. По словам самих афганцев, талибы настроены очень жестко:

избивают мужчин, если те сбривают бороды;

запрещают слушать музыку;

отбирают и ломают аудиотехнику;

девушкам разрешают учиться только до шестого класса;

ворам отсекают правую руку;

неверных мужьям женщин забивают камнями;

запрещают алкоголь, компьютеры, телевидение, интернет, изобразительное искусство;

женщинам запрещают появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола. В 90-х за малейшее нарушение девушек подвергали порке или даже казнили;

наказывают за исповедование других религий, разрушают неисламские памятники.

Главная опасность для гражданских – талибы могут восстановить старые порядки. Вот несколько историй о том, как боевики относятся к женщинам:

В 2015 году 19-летняя жительница городка Фирузкух провинции Гор Афганистана была убита по решению "Талибан" за то, что осмелилась полюбить молодого человека и сбежать с ним из дома.

Спустя год в афганской провинции Сар-э-пул боевики обезглавили жительницу деревни Латти, отправившуюся за покупками без мужа.

Особенно жестокие наказания предусмотрены за супружескую неверность. Чаще всего, "суд" приговаривает виновных к смертной казни путем забивания женщин и мужчин камнями. В Сети опубликованы многочисленные фото- и видеоматериалы, распространенные талибами для запугивания местного населения. На одном из видео, женщина, обвиненная в супружеской неверности, сидит в яме и умоляет окружающих пощадить ее. После этого десятки человек начинают закидывать пленницу камнями.

15 августа представитель движения заявил, что в Афганистане под властью "Талибана" женщины смогут получать образование и работать, а журналисты – критиковать происходящее. Он также уточнил, что всем женщинам будет позволено выходить из дома в одиночестве, но они будут обязаны носить хиджаб. Кроме того, движение планирует избегать самосуда в обществе. Все наказания, такие как казни или забивание камнями, будут проводиться только по решению суда.