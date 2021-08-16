Байден выступил с обращением к нации по поводу ситуации в Афганистане. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Джо Байден

Президент США Джо Байден в понедельник, 16 августа, во время обращения к нации заявил, что Штаты не намерена возвращать войска в Афганистан, где они находились в течении почти 20 лет после терактов 11 сентября 2001-го. По словам президента, Америка завершила свою миссию и добилась главной цели – побороть терроризм.

Кроме того, Байден подчеркнул, что не жалеет о своем решении вывести войска. Трансляция речи велась на официальной странице главы Соединенных Штатов в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Байден заверил: Вашингтон был готов к быстрому коллапсу в Афганистане, наблюдающемуся сейчас.

По словам президента, если бы американские войска остались на территории Афганистана, то это бы означало эскалацию конфликта.

Видео дня

"Нашим единственным жизненно важным национальным интересом в Афганистане сегодня остается то, что было всегда, – предотвращение террористического нападения на американскую родину", – сказал он.

Байден на брифинге 16 августа

Так, Байден напомнил, что американские военные силы были направлены в эту страну, чтобы уничтожить ответственную за трагедию 11 сентября Аль-Каиду. Эта задача, как сказал политик, выполнена.

Он указал, что поддержка Афганистана обошлась Вашингтону в более чем триллион долларов, а военные США "не должны гибнуть на войне, которую не хотят вести афганские силы".

Америка, сказал Байден, дала афганцам все необходимое, "но не смогла обеспечить волей к победе".

При этом он подчеркнул: Штаты быстро ответят на любые попытки талибов атаковать американский персонал.

"Сцены, которые мы видим в Афганистане, они мучительны, особенно для наших ветеранов, дипломатов, гуманитарных работников, для всех, кто провел время в этих местах... Это очень, очень личное. Как и для меня", – сказал он, напомнив, что посещал страну четыре раза. В этом контексте глава США заверил, что Вашингтон продолжит поддержку афганского народа.

Примечательно, что в своем выступлении Байден вспомнил о России и Китае. Власти этих стран, как указал президент, хотели бы, чтобы США и далее тратили ресурсы на операцию в Афганистане.

Добавим, что после окончания выступления многие журналисты хотели задать политику вопросы. Они уже начали выкрикивать их, но Байден молча развернулся и ушел.

Президент США не стал отвечать на вопросы

Как ранее писал OBOZREVATEL, 15 августа талибы заняли Кабул. Столица пала практически без сопротивления. Таким образом, боевики установили контроль над всей территорией Афганистана.

Они в то же время утверждают: война окончена и преследовать военных или мирных жителей представители "Талибана" якобы не будут. ООН, а также журналисты сообщают об обратном.

Более детально об этом радикальном исламистском движении можно почитать в нашем материале.

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