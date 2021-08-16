Байден выступил с обращением к нации по поводу ситуации в Афганистане. Видео

Президент США Джо Байден в понедельник, 16 августа, во время обращения к нации заявил, что Штаты не намерена возвращать войска в Афганистан, где они находились в течении почти 20 лет после терактов 11 сентября 2001-го. По словам президента, Америка завершила свою миссию и добилась главной цели – побороть терроризм.

Кроме того, Байден подчеркнул, что не жалеет о своем решении вывести войска. Трансляция речи велась на официальной странице главы Соединенных Штатов в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Байден заверил: Вашингтон был готов к быстрому коллапсу в Афганистане, наблюдающемуся сейчас.

По словам президента, если бы американские войска остались на территории Афганистана, то это бы означало эскалацию конфликта.

Видео дня

"Нашим единственным жизненно важным национальным интересом в Афганистане сегодня остается то, что было всегда, – предотвращение террористического нападения на американскую родину", – сказал он.

Так, Байден напомнил, что американские военные силы были направлены в эту страну, чтобы уничтожить ответственную за трагедию 11 сентября Аль-Каиду. Эта задача, как сказал политик, выполнена.

Он указал, что поддержка Афганистана обошлась Вашингтону в более чем триллион долларов, а военные США "не должны гибнуть на войне, которую не хотят вести афганские силы".

Америка, сказал Байден, дала афганцам все необходимое, "но не смогла обеспечить волей к победе".

При этом он подчеркнул: Штаты быстро ответят на любые попытки талибов атаковать американский персонал.

"Сцены, которые мы видим в Афганистане, они мучительны, особенно для наших ветеранов, дипломатов, гуманитарных работников, для всех, кто провел время в этих местах... Это очень, очень личное. Как и для меня", – сказал он, напомнив, что посещал страну четыре раза. В этом контексте глава США заверил, что Вашингтон продолжит поддержку афганского народа.

Примечательно, что в своем выступлении Байден вспомнил о России и Китае. Власти этих стран, как указал президент, хотели бы, чтобы США и далее тратили ресурсы на операцию в Афганистане.

Добавим, что после окончания выступления многие журналисты хотели задать политику вопросы. Они уже начали выкрикивать их, но Байден молча развернулся и ушел.

Watch live as I deliver remarks on Afghanistan. https://t.co/jNCdmkDDX6 — President Biden (@POTUS) August 16, 2021

Как ранее писал OBOZREVATEL, 15 августа талибы заняли Кабул. Столица пала практически без сопротивления. Таким образом, боевики установили контроль над всей территорией Афганистана.

Они в то же время утверждают: война окончена и преследовать военных или мирных жителей представители "Талибана" якобы не будут. ООН, а также журналисты сообщают об обратном.

Более детально об этом радикальном исламистском движении можно почитать в нашем материале.