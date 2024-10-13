ХАМАС хотел убедить Иран и 'Хезболлу' присоединиться к атаке на Израиль в прошлом году: в NYT раскрыли подробности

Руководство террористической группировки ХАМАС во время подготовки атаки на Израиль 7 октября 2023 пыталось убедить ливанскую "Хезболлу" и Иран принять участие в нападении. Атаку хотели осуществить еще в 2022 году, но отложили планы, пытаясь заручиться поддержкой союзников.

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Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на документы ХАМАС, доступ к которым получили военные Израиля во время операции в секторе Газа. В частности, речь идет о протоколах десяти секретных совещаний политических и военных лидеров ХАМАС за два года, предшествовавших трагедии 7 октября.

Кроме того, речь идет о переписке между лидером ХАМАС Яхьей Синваром и официальными лицами Ирана.

Как пишет газета, документы были найдены в январе 2024 года военными Израиля на одном из компьютеров в командном центре ХАМАС в Хан-Юнисе.

Отмечается, что армия Израиля передала документы ряду западных медиа, но американские The Washington Post и The Wall Street Journal не смогли подтвердить их подлинность.

В The New York Times в свою очередь утверждают, что проверили документы и считают их подлинными.

Планы атаки на Израиль из сектора Газа впервые обсуждали на совещании руководства ХАМАС в январе 2022 года.

Однако, вероятно, эти планы зародились ранее – в одном из писем Синвара в Иран с запросом о финансовой и военной поддержке говорится, что группировка рассматривает совершение крупномасштабного нападения.

Среди аргументов для "перехода к стратегической битве" в ХАМАС привели "внутреннюю ситуацию" в Израиле. Речь идет о массовых протестах из-за судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В июле 2023 года ХАМАС отправил посланникав Ливан на встречу с высокопоставленным командиром армии Ирана, чтобы попросить помощи в нанесении ударов по чувствительным объектам в начале атаки. Иранский военный сообщил, что Тегеран и "Хезболла" готовы поддержать ХАМАС, но им нужно больше времени для подготовки подобных ударов.

Журналисты указывают, что Иран выделил не менее 10 млн долларов боевикам ХАМАС.

Так называемый "крупный проект" подробно обсуждался на совещаниях ХАМАС летом 2022 года. Первоначально среди целей нападения, кроме военных объектов, назывались и торговые центры и небоскребы Башни Азриэли в Тель-Авиве.

Сначала террористы планировали взорвать их подобно теракту 9/11 – подрыву башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2021 года.

Однако ХАМАС отказался от этой идеи, считая ее нереалистичной.

The New York Times отмечает: в протоколах не сказано, насколько подробный план ХАМАС представил своим союзникам. Группировка также собиралась обсудить нападение на Израиль с тогдашним лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой, но не уточняется, состоялась ли эта встреча.

ХАМАС был уверен в общей поддержке своих союзников, но пришел к выводу, что ему, возможно, придется действовать без их полного участия – отчасти для того, чтобы помешать Израилю развернуть передовую новую ПВО до того, как произойдет атака, говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Нетаньяху заявил, что Израиль борется на семи фронтах. Среди противников Иерусалима – "Хезболла" на севере, ХАМАС в Газе, хуситы в Йемене, "террористы" на Западном берегу реки Иордан и шиитские ополченцы в Ираке и Сирии.

Напомним, 30 сентября Израиль начал наземное вторжение на юг Ливана. Операцию аргументировали тем, что "Хезболла" планировала повторить прошлогодний теракт ХАМАС.

Напомним, 30 сентября Израиль начал наземное вторжение на юг Ливана. Операцию аргументировали тем, что "Хезболла" планировала повторить прошлогодний теракт ХАМАС.

Вечером 1 октября Израиль подвергся ракетным обстрелам со стороны Ирана. В ЦАХАЛ отчитались, что враждебных целей было более 180. Отбивать атаку помогали США и Иордания, в том числе два американских эсминца, однако были и прилеты.

В Пентагоне заявили, что эта иранская атака была вдвое масштабнее апрельской. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что эта атака является ответом на ликвидацию предводителя "Хезболла" Хасана Насраллы.