Американские эсминцы помогали Израилю сбивать иранские ракеты – WP

Во время массированной атаки Ирана на Израиль 1 октября Соединенные Штаты Америки помогали последнему сбивать иранские ракеты. По целям работали американские эсминцы.

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Об этом сообщает The Washington Post. Издание ссылается на слова представителей министерства обороны США, говоривших на условиях анонимности.

Корабли Соединенных Штатов смогли сбить несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, в восточной части Средиземного моря.

Как пишет CNN, в настоящее время в этом районе присутствуют три эсминца с управляемыми ракетами: USS Arleigh Burke, USS Cole и USS Bulkeley. По словам спикера Пентагона генерал-майора Пэта Райдера, иранские ракеты помогали сбивать USS Cole и USS Bulkeley.

Стоит отметить, что перед этим президент США Джо Байден отдал приказ американским военным помочь Израилю в обороне от иранских атак. Он и вице-президент США Камала Харрис следили за ракетной атакой Ирана на Израиль в ситуационной комнате Белого дома.

Напомним: вечером 1 октября по всему Израилю звучали сирены из-за обстрела со стороны Ирана. Предварительно, для атаки было применено более 180 ракет, среди которых и гиперзвуковые Fattah.

Корпус стражей исламской революции (Иран) через государственное телевидение заявил, что эта атака является ответом на убийство Хасана Насраллы, генерального секретаря группировки "Хезболла", и если Израиль ответит, то снова почувствует на себе удар.

Как сообщал OBOZ.UA, США координируют с Израилем потенциальный ответ на ракетную атаку Ирана, нанесенную вечером 1 октября. В Вашингтоне уверены, что страна имеет право себя защищать.

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