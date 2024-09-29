На месте израильского удара обнаружено тело лидера 'Хезболлы' Насраллы – Reuters

Тело главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы изъяли с места удара Израиля по южной части столицы Ливана Бейрута. При этом явных ран на теле нет, поэтому вероятнее всего он умер в результате "тупой травмы от взрывной волны".

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters. Ранее в "Хезболле" гибель Насраллы подтвердили официально, однако обстоятельств его смерти там так и не раскрыли.

"Тело лидера Хезболлы Сайеда Хасана Насралли было извлечено с места израильской воздушной атаки на юге Бейрута, и оно невредимо, сообщили Reuters в воскресенье медицинский источник и источник службы безопасности... Два источника заявили, что на его теле не было прямых ран и, вероятно, причиной смерти стала тупая травма от силы взрыва", – говорится в сообщении.

Многолетнего лидера группировки "Хезболла" Хасана Насраллу Армия обороны Израиля ликвидировала вечером в пятницу, 27 сентября. Тогда ЦАХАЛ нанес мощные авиаудары по центральной штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте. Ее боевики разместили под гражданскими зданиями и в нескольких метрах от школ ООН. Именно оттуда, утверждают израильские военные, верхушка "Хезболла" осуществляла командование атаками на Израиль.

Вместе с Насраллой, заявили в ЦАХАЛ, было уничтожено более 20-ти представителей верхушки организации.

В частности, ликвидирован Али Караки, командующий южным фронтом "Хезболлы", входивший в старшие командиры организации, а также другие командиры разного ранга, среди них:

руководитель отдела безопасности "Хезболлы" Ибрагим Хусейн Джазини,

доверенное лицо и советник Насраллы Самир Тафик Диб,

Абед аль-Амир Мухаммад Саблини, отвечавший за наращивание сил организации,

Али Нааф Аюб, ответственный за координацию огневой мощи "Хезболла".

Первые двое из указанного перечня были особенно близки к Насралле и играли значительную роль в планировании и реализации повседневных операций "Хезболлы".

Известно, что Хасан Насралла возглавил военно-политическое лиитское шиитское движение "Хезболла", признанное террористической организацией в ряде стран мира, еще в 1992 году. Его предшественника Аббаса аль-Мусави ликвидировали израильские спецслужбы. Он имел тесные личные связи с Ираном, так что "Хезболла" превратилась в инструмент Тегерана в стремлении к региональному лидерству.

Под руководством Насралы "Хезболла" помогала тренировать боевиков палестинской вооруженной группировки ХАМАС, а также мятежников-шиитов в Ираке и Йемене, и получала ракеты и снаряды из Ирана для использования против Израиля.

Напомним, ранее израильское издание Times of Israel сообщило, что вследствие удара Израиля по столице Ливана погиб иранский генерал Аббас Нилфорушан. В должности заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР он руководил оперативным командованием КСИР, отвечающего за проведение военных операций и охрану национальных интересов Ирана. Нилфорушан принимал участие в различных военных акциях, в том числе в подавлении протестов в Иране, а также в военных действиях пределами страны, в том числе в Сирии.