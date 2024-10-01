Иран запустил сотни баллистических ракет в сторону Израиля: в ЦАХАЛ утверждают, что ожидали этого. Фото и видео

Вечером 1 октября по всему Израилю зазвучали сирены из-за обстрела со стороны Ирана. Предварительно, для атаки было применено свыше сотни ракет (по неподтвержденной информации, 181).

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Армия обороны Израиля подтвердила пуски, совершенные Ираном. Граждан попросили "сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла", найти самое безопасное защищенное помещение поблизости и не покидать укрытие до отдельной команды.

Очевидцы делились видео полета иранских ракет:

В The Times of Israel отметили, что в сети появились сообщения о многочисленных местах падения осколков и прилетах ракет в Тель-Авиве, недалеко от Мертвого моря, на юге страны и в регионе Шарон.

Издание The Jerusalem Post сперва написало, что иранских ракет якобы было около 500. Позже журналисты пересмотрели свою оценку: на 20:50 они опубликовали информацию о 181 ракете.

Иордания и Ирак на фоне массированного обстрела закрыли свое воздушное пространство.

Корпус стражей исламской революции (Иран) через государственное телевидение заявил, что эта атака является ответом на убийство Хасана Насраллы, генерального секретаря группировки "Хезболла", и если Израиль ответит, то снова почувствует на себе удар. Мол, реакция Тегерана будет "более сокрушительной и разрушительной".

Прилеты на юге страны:

Около 20:35 Командование тыла ЦАХАЛа распространило сообщение, информирующее мирных жителей Израиля, что они могут покинуть бомбоубежища. Атака длилась примерно час.

Последствия массированного ракетного обстрела Израиля

По данным организации Magen David Adom, в результате иранского ракетного удара среди гражданских израильтян пострадали только двое людей. Они получили легкие осколочные ранения в Тель-Авиве.

Медпомощь также понадобилась нескольким гражданам в связи с острой реакцией на стресс и легкими травмами, полученными в результате падения во время поиска укрытия.

При обстреле погиб житель Газы, находившийся в деревне Нуэйма возле города Иерихон. В сети назвали его имя – Самех аль-Асл.

Около 20:40 представитель Армии обороны контр-адмирал Даниэль Хагари заявил: "В ходе обороны мы провели довольно много перехватов. Есть некоторые удары в центре и на юге страны". Оценка последствий продолжалась.

По данным MDA, произошло прямое попадание в здание на севере Тель-Авива на улице Джорджа Уайза.

СМИ также писали о поврежденном жилом доме в Тель-Шеве.

Неофициальные источники говорят, что из-за атаки якобы пострадал ряд израильских военных объектов.

Напомним: в последний раз Иран атаковал Израиль вечером 13 апреля 2024 года. Тогда вражеские дроны-камикадзе и ракеты ЦАХАЛу помогали отражать четыре армии: США, Франции, Иордании и Великобритании.

1 октября около полудня Вашингтон предупреждал Иерусалим, что в ближайшее время Тегеран может снова ударить по стране.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия обороны Израиля ликвидировала главаря "Хезболлы" Хасана Насраллу 27 сентября 2024 года авиаударом по бункеру в Бейруте. Штаб террористов находился под гражданской инфраструктурой, рядом были школы ООН.

– В результате прилета в ливанской столице образовался кратер глубиной около 70 метров. Видео с последствиями авиационного удара можно посмотреть по ссылке.

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