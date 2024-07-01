Фицо после покушения будет иметь постоянные проблемы со здоровьем: что известно о состоянии премьера Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет иметь постоянные проблемы со здоровьем после того, как пережил совершенное покушение в мае. Несмотря на то, что состояние Фицо постепенно улучшается, у него, вероятно, проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

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Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, сообщает Euronews. По его словам, здоровье главы правительства страны "все еще далеко от идеального".

"В рамках его регулярной реабилитации врачи делают все возможное, чтобы убедиться, что он сможет выполнять свою работу в полную силу, и мы приближаемся к этому", – отметил вице-премьер Словакии.

Калиняк сказал, что после пережитого огнестрельного ранения в живот внутренние органы Фицо "не работают так, как они это делали, когда вам 17 или 30 лет".

Ожидается, что в ближайшие дни Фицо снова появится на публике, добавил Калиняк, не уточнив, будет ли это появление осуществлено лично или виртуально.

Напомним: Роберт Фицо находится в больнице после того, как 15 мая вооруженный мужчина выпустил несколько шаров в него. Это произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, когда политик вышел к местным жителям.

На опубликованном с места стрельбы видео видно, как премьер Словакии приближается к собравшимся на баррикадах людям и тянется пожать им руки. В этот момент 71-летний мужчина шагнул вперед и произвел пять выстрелов, прежде чем его схватили и арестовали.

Фицо доставили в клинику на вертолете, он экстренно перенес пятичасовую операцию через множественные раны, а через день состоялась еще одна двухчасовая операция по удалению мертвых тканей из огнестрельных ран.

Глава правительства Словакии проходит лечение в стационаре поликлиники Рузвельта в городе Банская-Быстрица.

Как сообщал OBOZ.UA:

Стрелявшего в Фицо мужчину обвиняют в покушении на умышленное убийство должностного лица. Ему грозит пожизненное заключение.

Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией и выступает против помощи Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии, назвал это событие "актом насилия" и выразил поддержку жителям страны.

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