Покушение на премьера Словакии Фицо: в сеть выложили видео момента

В среду, 15 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после заседания кабинета министров страны. Инцидент произошел в городе Гандлова, примерно в 150 километрах к северо-востоку от Братиславы. Раненого премьера отвезли вертолетом в столицу.

В сети публиковать фото и видео с места, где было совершено покушение на Роберта Фицо. СМИ также обнародовали видео, снятое в момент покушения на премьера Словакии.

Как сообщил словацкий телеканал, 59-летний Фицо получил ранение в живот после четырех выстрелов у городского Дома культуры.

Получившего ранение Роберта Фицо срочно отвезли в местную больницу.

Подозреваемый в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо быстро задержали на месте инцидента. Его мотивы пока не известны.

На кадрах видно, что напавшему на премьера от 30 до 40 лет. Он был одет в серую рубашку и джинсы.

"Снаружи стояла толпа людей, и один из них начал стрелять. Его тут же усмирили и задержали, премьер-министра увезли охранники. По нашей информации, стрелок должен был целиться в самого премьер-министра", – рассказал журналист HN, которых находился на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 мая в Гандлове неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Премьер получил огнестрельное ранение, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

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