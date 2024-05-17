Премьеру Словакии Фицо сделали еще одну операцию: что известно о его состоянии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию в пятницу, 17 мая. Политик уже пришел в сознание.

В то же время он находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом рассказали вице-премьер Роберт Калинак и директор больницы Банской Быстрицы Мириам Лапуникова, сообщило издание TASR.

Напомним, покушение на жизнь словацкого премьера было совершено 15 мая. Его подстрелили в Гандлове, после чего политика госпитализировали, а нападавшего задержали.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на Фицо, назвав инцидент "актом насилия". Он выразил поддержку народу Словакии.

В целом нынешний словацкий премьер известен своей пророссийской позицией и выступает против помощи Украине. Также он отметился оскорблениями в сторону словаков, которые собрали 4 млн евро на боеприпасы для нашего государства. Политик назвал эти деньги символическим жестом, поскольку средства, по его убеждению, все равно не изменят ситуацию. Чтобы подчеркнуть бесполезность этих усилий словаков, он использовал чешское выражение, означающее "пукнуть в дерево".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Стрелял в Фицо 71-летний писатель Юрай Чинтула якобы из-за несогласия с политикой действующего премьера. Сторонники Фицо уже начали разгонять оппозиционный след в покушении на премьера.

– В сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент ранения Фицо. Политик получил попадание в живот после четырех выстрелов возле городского Дома культуры.

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