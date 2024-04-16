Словакия выступает против вступления Украины в НАТО: Фицо объяснил "причину"

Власти Словакии против того, чтобы Украина стала частью НАТО. Мол, это создаст "угрозу" интересам Братиславы.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо, передает Kresy. Он отметил, что парламент его страны не будет ратифицировать документы о принятии Украины в Североатлантический альянс.

Фицо сказал: если Украина хочет вступить в НАТО, то это "чисто ее выбор". Однако Словакия не поддержит это решение.

"Мы говорим, что не будем ратифицировать документы о принятии Украины в Альянс в парламенте. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО", – заявил премьер-министр.

Более того, он утверждает, что членство Киева в Альянсе "будет в пользу только Третьей мировой войны". Фицо добавил, что Братиславу "вполне устраивает нейтральная Украина".

Как писал OBOZ.UA:

– В апреле после встречи с премьером Денисом Шмигалем Роберт Фицо заявил, что Словакия поддерживает амбиции Украины стать членом Европейского Союза. Кроме того, страна якобы стремится иметь дружеские отношения с Киевом.

– Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Фицо заявил, что война началась в 2014 году "с разгула украинских неонацистов".

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