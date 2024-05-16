Грозит пожизненное: словаку, совершившему покушение на Фицо, выдвинули обвинения

71-летнему Юрайю Ц., совершившему покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, официально выдвинули обвинения. Ему вменяют попытку умышленного убийства из мести, за что грозит пожизненное заключение.

Как предает The Slovak Spectator, полиция предъявила обвинения утром 16 мая. Нападение на Фицо произошло вечером 15-го числа. Премьер попал в больницу с серьезными ранениями, ему провели операцию.

Юрай Ц. пять раз выстрелил в политика возле культурного центра в Хандлове, городе на западе Словакии, где проводилось заседание правительства. Три пули достигли цели. Обвиняемому удалось беспрепятственно пронести огнестрельное оружие к месту, где собралась толпа.

Его задержали сразу же после выстрелов. Пока что Юрай Ц. из города Левице (юг страны) содержится под стражей в Нитре.

СМИ заявили, что нападавший гордится тем, что совершил. В то же время он утверждает, что пытался только причинить вред Фицо, а не убить его.

Примечательно, что Юрай Ц. был членом группы, участвовавшей в протесте против Фицо и его правительства 24 апреля этого года.

Как писал OBOZ.UA:

– Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией и выступает против помощи Украине.

– Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии, назвал это событие "актом насилия" и выразил поддержку жителям страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!