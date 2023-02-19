Финляндия заявила, что вступит в НАТО и без Швеции, если Турция затормозит процесс

Финляндия готова вступить в НАТО не дожидаясь, пока Турция одобрит такое решения для Швеции. По словам министра обороны Финляндии Микко Саволы, он предпочел бы, чтобы обе скандинавские страны стали членом Альянса.

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В то же время глава оборонного ведомства дал понять, что Финляндия вступит в НАТО не дожидаясь Швеции, если правительство Турции не примет необходимого решения. Об этом Савола рассказал в комментарии Associated Press.

Примечательно, что обе скандинавские страны одновременно приняли решение о вступлении в НАТО в 2022 году. Однако для вступления в Альянс Швеции правительство Турции не дает необходимого разрешения. Это привело к тому, что Финляндии, вероятно, первой придется вступить в военный блок.

"Швеция – наш ближайший партнер. Почти каждую неделю наши силы обороны проводят совместные тренировки и так далее. Это очень глубокое сотрудничество, и мы также полностью доверяем друг другу. Но теперь это в руках Турции", – сказал Савола.

Высокопоставленные чиновники Финляндии поддержали мысль министра обороны. По словам премьер-министра Санны Марин, Финляндия предпочитает присоединиться к НАТО вместе со Швецией, но не может влиять на то, как страны пойдут на ратификацию. В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что Турция создаст сложную ситуацию, если не одобрит вступление Швеции в Альянс.

"Наши руки в каком-то смысле связаны. Мы подали заявку на членство. Должны ли мы теперь сказать: "Нет, мы отменяем нашу заявку?" Нет, этого мы просто не можем сделать", – сказал Ниинистё.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вскоре могут стать членами Североатлантического альянса. Страны выполнили все условия Турции.

Как известно, в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция выдвинула свои требования для их одобрения – они касались борьбы с движениями, признанными Анкарой террористическими.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции, но Анкара утверждала обратное. 8 января Швеция заявила, что не может выполнить требования Анкары, а Финляндия поддержала ее позицию.

После этого 12 января в Стокгольме курды повесили "чучело Эрдогана" с призывом к президенту Турции уйти в отставку. Турция вызвала посла Швеции. 22 января правые активисты в столице Швеции сожгли Коран.

Затем Турция приостановила переговоры со Швецией и Финляндией, но при этом в Стокгольме надеются на вступление в Альянс летом.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на то, что Анкара может согласовать вступление Финляндии в Альянс раньше Швеции.

Впоследствии он заявил о готовности блокировать вступление Швеции в НАТО. Он порекомендовал Стокгольму "не прилагать пустых усилий" на пути в Альянс.

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