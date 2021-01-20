Камала Харрис приняла присягу и вступила в должность вице-президента США

Избранная вице-президент США Камала Харрис вечером 20 января принесла присягу и официально вступила в должность.

Таким образом, она стала первой женщиной и первой темнокожей на столь высоком посту. Трансляция события велась на YouTube-канале CNBC Television (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что Харрис была приведена к присяге судьей Верховного суда Соней Сотомайор.

Женщина пришла на церемонию в черной маске, однако перед тем, как повторять текст присяги, сняла повязку.

Как пишет ВВС, в Демократической партии Харрис считается убежденной центристкой. Политические обозреватели в США также всерьез обсуждают вариант, при котором политик может впоследствии занять президентское кресло.

Она была первой темнокожей женщиной, избранной окружным прокурором в истории Калифорнии, первой женщиной, которую выбрали генпрокурором Калифорнии, первым сенатором США с индийскими корнями.

Харрис – 55 лет. Общественности известно, что она любит готовить по рецептам из The New York Times, коллекционирует кеды Converse и активно поддерживает ЛГБТ, впервые в истории создала реабилитацию для подростков, вынужденных заниматься проституцией, а также выступает за легализацию каннабиса.

О других интересных фактах и главных событиях в юридической и политической карьере Харрис можно почитать в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL: