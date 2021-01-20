Зеленский пригласил Байдена в Киев, а Ермак напомнил об обещании нового президента США
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак поприветствовали официальное вступление Джо Байдена в должность президента США.
Украинский лидер 20 января написал в Twitter, что смотрел трансляцию инаугурации на Банковой в Киеве.
Зеленский пригласил нового главу Соединенных Штатов посетить столицу Украины. "Я уверен, что наши отношения улучшатся", – добавил Зеленский.
Ермак на своей странице в Facebook выразил уверенность в том, что отношения стран "должны выйти на новый уровень".
"Еще выступая в Верховной Раде Украины в 2015 году, Байден обещал всегда говорить об Украине. И он много раз сдержал свое слово", – написал глава Офиса президента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 20 января в Вашингтоне демократ Джо Байден принял присягу президента США и официально стал 46-м главой Соединенных Штатов.
После этого он выступил с первой речью в качестве президента. Политик отметил, что сегодня Америка празднует "дело демократии", когда "воля народа была услышана".
Также в должность вступила избранная американская вице-президент Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой темнокожей на столь высоком посту.
Украину на инаугурации представил посол в США Владимир Ельченко.
Детальную трансляцию церемонии можно посмотреть по ссылке.