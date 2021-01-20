Зеленский пригласил Байдена в Киев, а Ермак напомнил об обещании нового президента США

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак поприветствовали официальное вступление Джо Байдена в должность президента США.

Украинский лидер 20 января написал в Twitter, что смотрел трансляцию инаугурации на Банковой в Киеве.

Зеленский пригласил нового главу Соединенных Штатов посетить столицу Украины. "Я уверен, что наши отношения улучшатся", – добавил Зеленский.

Ермак на своей странице в Facebook выразил уверенность в том, что отношения стран "должны выйти на новый уровень".

"Еще выступая в Верховной Раде Украины в 2015 году, Байден обещал всегда говорить об Украине. И он много раз сдержал свое слово", – написал глава Офиса президента.

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