Инаугурация Байдена: что происходит в последний день президента Трампа в США. Онлайн-трансляция

В среду, 20 января, демократ Джо Байден примет присягу 46-го президента США, заменив в Белом доме республиканца Дональда Трампа. В то же время Камала Харрис примет присягу вице-президента и станет первой в истории страны женщиной, которая займет столь высокий пост.

Инаугурация политиков будет необычной – из-за пандемии и действия введенного Трампом режима чрезвычайной ситуации, а также предупреждения о возможных протестах. Она начнется в 18:15 по киевскому времени (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию инаугурации Байдена и в общем того, что происходит в Вашингтоне в последний день пребывания в должности американского лидера Дональда Трампа.

09:55 – В столице США Вашингтоне полностью перекрыта для публики Национальная аллея и вообще центр города. Там действует чрезвычайная ситуация, которую ввели после штурма Капитолия 6 января и до 24 числа включительно.

10:00 – Появилось расписание инаугурации Джо Байдена. Мероприятия начнутся в 08:45 (15:45 по киевскому времени) и завершатся поздно вечером:

08:45 (15:45 по Киеву) – Байден с супругой и Камала Харрис с ее супругом посетят службу в соборе Святого Матфея в Вашингтоне;

10:30 (17:30 по Киеву) – политики прибудут в Капитолий США;

11:15 (18:15 по Киеву) – присяга Харрис;

12:00 (19:00 по Киеву) – Байден принесет присягу в рамках церемонии инаугурации, а также выступит с обращением к нации на ступенях Капитолия;

13:40 (20:40 по Киеву) – уже президент Байден и вице-президент Харрис примут парад войск;

14:25 (21:25 по Киеву) – Байден возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле Неизвестного солдата;

15:15 (22:15 по Киеву) – военный эскорт должен сопроводить нового президента в Белый дом;

17:15 (00:15 21 января по Киеву) – 46-й президент США Джо Байден подпишет указы о первых назначениях и приведет к присяге назначенных;

20:48 (03:48 по Киеву) – Байден и Харрис с супругами посетят праздничную программу и выступят с речами;

21:55 (04:55 по Киеву) – президент и вице-президент с супругами появятся на балконе Белого дома.

Отметим: накануне ФБР предупредило о возможном срыве церемонии, а также протестах во всех 50 штатах. Однако Байден и Харрис решительно настроены принести присягу. Правда, на этот раз церемония пройдет без традиционного общественного парада от Капитолия к Белому дому и инаугурационного балла.

В свою очередь Дональд Трамп, который 20 января покидает пост президента, в день инаугурации Байдена решил воспользоваться "бортом №1" для перелета во Флориду. Это предполагает сопровождение политика офицером с "ядерным чемоданом".

Напомним, что инаугурация Джо Байдена будет сильно отличаться от привычной. К церемонии Вашингтон украсили с размахом, однако американцам разрешили наблюдать за ней только онлайн. Известно, что на мероприятии выступят известные американские звезды – певицы Леди Гага, которая исполнит национальный гимн, а также Дженнифер Лопес с сольной программой. Кроме них планируется выступление звезды Гарт Брукс.

Вместо бала на ТВ будут показывать 90-минутную программу Celebrating America, которую организует кинозвезда Том Хэнкс. Там будут музыкальные выступления и комментарии Байдена и Харрис.

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